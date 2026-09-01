Lo deportaron a México por “ingreso ilegal”, pese a ser ciudadano americano: cómo hizo para regresar

Brian José Morales García, el joven de 25 años que fue deportado a México por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pese a ser ciudadano estadounidense, regresó a EE.UU. tras un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ). Su demanda civil avanza en los tribunales de Austin.

Qué se sabe del caso de Brian José Morales García

La detención de García ocurrió en abril de este año, cuando viajaba como pasajero en una camioneta junto a su jefe de construcción y otro compañero.

En ese momento, un patrullero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) los detuvo en Fredericksburg, condado de Gillespie, por una infracción de vidrios polarizados, según informó Texas Tribune.

Al no portar una identificación física y no hablar inglés, el patrullero solicitó la asistencia de la policía de Fredericksburg para facilitar la traducción. Luego, contactaron a agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, quienes ordenaron que fuera detenido.

Brian insistió en que era ciudadano estadounidense y explicó a los agentes que tenía copias de su certificado de nacimiento. Pese a ello, le impidieron acceder a esos documentos y, cinco días después de su arresto, fue deportado a México.

La demanda por la deportación de Brian José Morales García

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la legalidad de la expulsión al sostener que “no habían arrestado a un ciudadano estadounidense”, según reportó The Independent.

Brian García nació en Denver en 2001, pese a que las autoridades descartaran que fuera estadounidense Captura de pantalla/Univision

Ante esto, la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch asumió la defensa de García y presentó una demanda de derechos civiles en una corte federal (Morales Garcia v. Mullin) para impugnar la deportación. Como parte del litigio, el equipo presentó un expediente de pruebas que incluyó:

Su acta certificada de nacimiento del estado de Colorado

del estado de Colorado Su tarjeta de Seguro Social

Declaraciones juradas de diversos testigos

Los documentos revelaron que el joven de 25 años nació en Denver en 2001 y que su madre, María del Socorro García, emigró a EE.UU. en 1999.

El regreso a EE.UU. y la demanda pendiente

Tras evaluar las pruebas médicas y documentos civiles, el DOJ llegó a un acuerdo con la defensa de García. En ese sentido, se le concedió un permiso para ingresar y residir en el país mientras su demanda civil sigue su curso en los tribunales de Austin.

El domingo 30 de agosto, el joven cruzó la frontera hacia EE.UU. por Laredo, Texas, y fue recibido por Lincoln-Goldfinch para llevarlo de vuelta a casa. “Me siento contento de estar aquí de nuevo”, dijo al regresar al Estado de la Estrella Solitaria.