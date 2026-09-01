Es oficial: qué dice la ley sobre la fianza de inmigrantes detenidos por el ICE

Los migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrentan regulaciones específicas para recuperar su libertad temporal. Las leyes federales establecen pautas y requisitos obligatorios para solicitar una fianza de inmigración.

Las reglas para las fianzas de migrantes bajo custodia según el reporte de Univision

La fianza migratoria garantiza que el migrante continúe su proceso fuera de detención. Este beneficio exige que el extranjero asista a cada una de sus audiencias programadas ante la corte.

Solo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes tienen autorización legal para realizar el pago de la fianza Imagen generada con Inteligencia Artificial

De acuerdo con Univision, la agencia de control determina la cantidad inicial del pago, pero un juez puede revisar y cambiar este monto. La normativa nacional exige un mínimo de 1500 dólares para el beneficio y no establece límites máximos.

El interesado puede solicitar gratis una audiencia de fianza ante el juez por medio de un escrito formal. El documento debe detallar el nombre del afectado, su número de caso, el monto previo y su lugar de reclusión.

Asimismo, el detenido tiene el derecho de presentar pruebas documentales para convencer al juez en su audiencia. Estos documentos demuestran sus lazos familiares, su historial de empleo y la dirección de un hogar estable.

Excepciones legales y quiénes no pueden solicitar una fianza, según el ICE

La fianza constituye una promesa formal ante la autoridad migratoria para salir del centro de reclusión. El migrante asume el compromiso de asistir a la corte y de acatar la orden final del juez.

En esa línea, de acuerdo con un documento oficial del ICE, la fianza requiere el respaldo de un fiador con estatus migratorio legal. No obstante, las condenas previas por posesión o venta de drogas y delitos de robo anulan de inmediato la opción de recibir una fianza.

Los migrantes pueden solicitar una audiencia de fianza gratis para presentar sus documentos ante el juez Imagen ilustrativa generada con IA

Tampoco pueden acceder al beneficio las personas con una orden de deportación previa. Las directrices federales impiden la liberación de este grupo de migrantes bajo reclusión.

El patrocinador del detenido debe redactar una carta que compruebe su relación y demuestre su estatus migratorio legal. El fiador tiene la obligación de incluir un recibo de servicios para certificar su domicilio real.

Los procedimientos de pago y las consecuencias por incumplir las condiciones

Únicamente los ciudadanos estadounidenses o los residentes permanentes tienen autorización legal para realizar el pago de la fianza. En ese marco, el patrocinador debe entregar la cantidad total en las oficinas migratorias o en el centro.

Otra de las opciones para gestionar la fianza es la plataforma de CeBONDS, que permite realizar el proceso de forma electrónica.

El familiar recuperará los fondos si el migrante asiste a todas sus citas judiciales hasta el fin del caso. Ante una orden de expulsión, el extranjero debe abandonar el país para que proceda la devolución.

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Si el migrante se ausenta a una sola audiencia, perderá definitivamente el depósito. Además, el juez dictará una orden de deportación en ausencia y cancelará cualquier alivio migratorio previo.

Cabe aclarar que la liberación bajo fianza no suspende la acusación ni detiene el proceso judicial de deportación del extranjero. El beneficiario debe solicitar un cambio de sede judicial para trasladar su caso al tribunal más cercano a su nuevo domicilio fuera del centro de reclusión.