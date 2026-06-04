Carrera 5K en Miami este sábado: disfraz de iguana obligatorio y premios por categoría

Este sábado 6 de junio se llevará a cabo la edición 2026 de la carrera 305 Iguana Man 5K. La competencia se realizará en Crandon Park, Miami, y el único requisito para participar es disfrazarse de iguana, ya que el evento está abierto a todo tipo de niveles.

Cómo inscribirse para la carrera de Miami con disfraz de iguana

En el sitio web de RunSignUp se explica que todavía están abiertas las inscripciones para la carrera Iguana Man, que nuevamente se realizará en el parque Crandon ubicado en 6747 Crandon Boulevard, Key Biscayne, Florida.

Los interesados tienen hasta el sábado 6 de junio para inscribirse. El costo es de 30 dólares e incluye la ficha de participación para correr, medalla de finalista y camiseta

Además, se entregarán diversos premios por grupos de edad:

Los tres mejores clasificados masculinos y femeninos.

masculinos y femeninos. Los tres mejores de cada grupo de edad , desde la categoría de 10 años o menos, de 11 a 14 años y posteriormente en intervalos de cinco años hasta los 75 años o más.

, desde la categoría de 10 años o menos, de 11 a 14 años y posteriormente en intervalos de cinco años hasta los 75 años o más. También, quien lleve el mejor disfraz de iguana será reconocido.

Los organizadores advierten que los premios y los distintivos de la carrera se entregan directamente a los participantes. Los inscriptos no pueden recibir los elementos por correo, por lo que se les pide que recojan su paquete de bienvenida y permanezcan en el lugar hasta la premiación.

Se trata de una carrera para todas las edades y niveles de entrenamiento. Incluso, los participantes pueden elegir entre caminar o correr.

Habrá más carreras con disfraces de iguana en Miami

El 6 de junio se realizará la primera edición en 2026 de la carrera 305 Iguana Man de 5 km. No obstante, quienes disfrutan de practicar este deporte pueden inscribirse en toda la serie.

El costo para participar es de US$30 e incluye camiseta y medalla Instagram 305inside

El costo es de US$90, más US$7,40 de cargos administrativos y permitirá presentarse a las tres ediciones de este 2026 que se realizarán en las siguientes fechas:

954 Iguana Man: se realizará el 30 de agosto

se realizará el 561 Iguana Man: se realizará el 27 de septiembre

Otras carreras que se realizarán en Florida durante junio

Los aficionados a las carreras en Florida tienen una variedad de opciones para participar.

Todos los participantes recibirán una medalla conmemortativa del evento Runsignup.com

De acuerdo con el portal Find a Race, esta es la lista de los próximos eventos: