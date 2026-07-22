Carrera espacial: DeSantis firmó un nuevo acuerdo entre Florida y el Reino Unido

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció durante su misión comercial en Reino Unido una nueva alianza entre Space Florida y la Agencia Espacial británica para financiar proyectos conjuntos. Las partes comprometieron un total de 400 mil dólares en el primer acuerdo establecido mediante el Fondo Internacional de Innovación Aeroespacial de Florida.

El anuncio de Ron DeSantis sobre la alianza binacional junto al Reino Unido en Farnborough

A través de su cuenta oficial en X, el gobernador informó que participó de la reunión en la que se cerró el acuerdo con la Agencia Espacial del Reino Unido (UKSA, por sus siglas en inglés).

El gobernador DeSantis confirmó el primer acuerdo binacional bajo el Fondo Internacional de Innovación Aeroespacial de Florida @GovRonDeSantis

“Me uní a Space Florida y a la Agencia Espacial del Reino Unido en Londres para firmar un nuevo Memorando de Entendimiento que impulse la colaboración espacial internacional a través del Fondo Internacional de Innovación Aeroespacial de Florida”, escribió el gobernador en redes sociales.

Por su parte, Rob Long, presidente y director ejecutivo de Space Florida, destacó en un comunicado la importancia de la nueva alianza. “Este acuerdo es una expresión directa de los principios en los que se basa el Modelo de Florida: la convicción de que el estado no es solo un lugar de lanzamiento, sino un punto de partida para las ambiciones aeroespaciales mundiales”, sostuvo.

Luego, detalló el rol que cumplirá la agencia británica en el memorando. “El Reino Unido aporta una extraordinaria experiencia en ciencia espacial, investigación y capacidad comercial, y juntos estamos creando las condiciones para el tipo de innovación que surge cuando los socios adecuados deciden construir algo juntos”, concluyó.

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Cómo funcionará la alianza binacional de Florida junto al Reino Unido

Mediante la firma del acuerdo, las agencias estatales comprometerán US$400 mil a lo largo de distintas iniciativas. Este fondo apoyará proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y comercialización.

Tras la firma, Space Florida y la UKSA, como parte del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT), abrirán una convocatoria formal de proyectos y un período de solicitud en otoño de 2026. Se prevé que la selección de propuestas se realice en 2027, especificaron las autoridades.

En virtud del memorando de entendimiento, ambas partes identificarán e impulsarán estudios en áreas de interés mutuo, como el transporte espacial, los sistemas satelitales, la investigación espacial, las tecnologías avanzadas de exploración y el mantenimiento y la fabricación en órbita.

En concreto, el memorando establece un marco para conectar empresas, instituciones de investigación y entidades espaciales de ambas regiones. Además, incluye medidas de cofinanciación, colaboración en materia de propiedad intelectual y comercialización coordinada.

“Al unir fuerzas con Space Florida, abrimos nuevas puertas para que las empresas, los investigadores y los innovadores británicos trabajen en proyectos de vanguardia que definirán la próxima generación de capacidades, servicios y oportunidades comerciales en el ámbito espacial”, declaró Rebecca Evernden, directora de la UKSA.

La alianza binacional firmada por DeSantis en Florida impulsará proyectos conjuntos en transporte espacial, sistemas de satélites y otras áreas Fotomontaje generado con IA (AP)

El fondo de Florida para la innovación en proyectos espaciales

El IAIF, creado en 2025, tiene como objetivo acelerar la investigación aeroespacial global mediante la conexión de empresas aeroespaciales con sede en Florida con socios internacionales en proyectos de colaboración.

De acuerdo con Space Florida, el IAIF puede recibir financiación estatal, internacional y del sector privado, y busca construir una red de relaciones aeroespaciales recíprocas a nivel mundial.

El fondo exige que los proyectos financiados involucren al menos una empresa u organización aeroespacial con sede en Florida, incluyan un socio internacional como una empresa, universidad, agencia espacial o instituto de investigación, y demuestren un claro potencial de comercialización.

Luego, la financiación se otorga de forma competitiva, en función del mérito, a través de un panel de expertos establecido por Space Florida y UKSA.