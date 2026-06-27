Ron DeSantis las firmó: las nuevas leyes de Florida que obligan a los gobiernos locales a rendir cuentas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó dos nuevas leyes con las que busca reforzar los controles sobre el gasto público de los gobiernos locales, aumentar la transparencia en la administración de los recursos y establecer mayores límites para los incrementos de los impuestos sobre la propiedad. Las medidas, según explicó la administración estatal, forman parte de una estrategia más amplia destinada a proteger a los contribuyentes y garantizar que los funcionarios locales justifiquen de manera más estricta el uso del dinero público.

DeSantis firma leyes de transparencia fiscal y alivio tributario en Florida

De acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador, Ron DeSantis firmó la Senate Bill 4-F (SB 4-F) y la House Bill 1329 (HB 1329) durante un acto realizado el 24 de junio de 2026 en Bradenton, Florida.

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Ambas iniciativas apuntan a:

Fortalecer la disciplina fiscal de los gobiernos locales,

la de los gobiernos locales, Incrementar la transparencia en la gestión de los recursos públicos,

en la gestión de los recursos públicos, Respaldar los esfuerzos de la administración estatal para aliviar la carga del impuesto sobre la propiedad que pagan los propietarios de viviendas.

Según expresó el gobernador en el comunicado oficial, el estado mantuvo una política de responsabilidad fiscal durante los últimos años. “Florida redujo su presupuesto durante cuatro años consecutivos y demostró respeto por los contribuyentes. Ahora, intervenimos para proteger a los contribuyentes de los impuestos a nivel local”, afirmó DeSantis.

La administración estatal sostiene que estas nuevas normas buscan ofrecer mayores herramientas para que los ciudadanos puedan conocer cómo administran los gobiernos locales los recursos provenientes de los impuestos y exigir explicaciones cuando consideren que existen gastos innecesarios o incrementos tributarios injustificados.

Qué datos deberán publicar condados y municipios de Florida con la HB 1329

Una de las normas firmadas por DeSantis, la HB 1329, crea la Local Government Financial Transparency and Accountability Act, una legislación destinada a ampliar el acceso público a la información financiera de condados y municipios.

Según el comunicado oficial, la ley obliga a los gobiernos locales a publicar en internet información financiera detallada para que los contribuyentes puedan conocer con mayor precisión cómo se administran los recursos públicos.

La ley HB 1329 establece la obligación legal para condados y municipios de publicar información financiera detallada en internet Ron DeSantis - Ron DeSantis

Entre los datos que deberán estar disponibles se encuentran:

Resúmenes del presupuesto.

Ingresos y gastos.

Gastos por departamento.

Información sobre el personal.

Niveles de reservas y saldos de fondos.

Informes financieros y documentos presupuestarios adicionales.

La normativa también incorpora nuevas obligaciones de seguimiento durante todo el año fiscal. En ese sentido, los gobiernos locales deberán publicar informes trimestrales sobre la compensación de los empleados y elaborar calendarios anuales para el desarrollo del presupuesto, con el objetivo de mantener un proceso más transparente y accesible para los ciudadanos.

El recorte del 10% que deberán evaluar los gobiernos locales antes del presupuesto

Uno de los puntos centrales de la HB 1329 es la incorporación de un ejercicio obligatorio de reducción presupuestaria antes de que los gobiernos locales aprueben definitivamente sus presupuestos. De acuerdo con la oficina del gobernador, los funcionarios deberán identificar alternativas que permitan reducir en un 10% el gasto proyectado sin afectar los servicios esenciales.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

La legislación establece que ese análisis no podrá comprometer funciones consideradas fundamentales para la comunidad, entre ellas:

Los servicios policiales.

La protección contra incendios.

Otras funciones gubernamentales exigidas por la ley.

La administración estatal sostiene que este procedimiento obligará a las autoridades locales a revisar con mayor profundidad la eficiencia de sus gastos y las prioridades presupuestarias antes de argumentar que una reducción de impuestos implicaría necesariamente recortes en servicios considerados críticos para la población.