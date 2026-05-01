Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 5 a 14 mph, Sur

: 5 a 14 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.