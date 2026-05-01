Una cubana compró una casa móvil en Tampa por solo US$3000: la polémica estrategia que le permitió cerrar el trato

Una influencer cubana conocida en redes sociales como Taychapayas compró una casa móvil en Tampa, Florida, por un valor final de 3000 dólares. La mujer explicó que consiguió dicho precio después de efectuar una búsqueda constante en Facebook Marketplace y negociar directamente en inglés con la vendedora.

Cómo una cubana encontró una casa móvil barata en Tampa a través de Facebook Marketplace

La creadora de contenido de origen latino contó en Instagram que primero encontró la publicación del inmueble en Marketplace. En un principio, optó por consultarle a la vendedora por la disponibilidad, pero ese método no fue suficiente y nunca recibió una respuesta clara.

En ese contexto, tras lograr localizar la ubicación de la casa móvil, se presentó en el lugar y tampoco fue atendida, pero consiguió un número de teléfono que estaba detallado en los carteles de venta de las tres unidades que se encontraban disponibles.

Desde ese momento envió varios mensajes en español a la propietaria, pero tampoco recibió respuesta. Así fue como se le ocurrió una estrategia: hablarle en inglés.

Taychapayas escribió en inglés el siguiente mensaje: “Llevo más de una semana llamándote, escribiéndote por Marketplace, por tu número, y tú no me has contestado. Pero no te voy a dejar de llamar, te voy a chicharrar el teléfono hasta que tú me contestes”.

Con ese polémico método fue como consiguió que la propietaria le respondiera y la derivara a una plataforma de ventas digitales. Luego pactó una visita presencial para observar el inmueble y continuó personalmente con las negociaciones.

Cómo negoció el precio de una mobile home en Florida hasta pagar solo US$3000

Una vez en el lugar, la mujer encargada de guiar la visita al inmueble le mostró a la cubana la casa móvil por la que había consultado, que estaba publicada a un valor de US$2500.

Sin embargo, a Taychapayas le llamó la atención otra de las tres unidades que estaba a la venta, que era más grande pero con un precio de US$4500.

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Inmediatamente, pidió ver dicha instalación y, no conforme con eso, trató de rebajar el precio. Le dijo a la vendedora que contaba con US$3500 en ese momento y logró reunirse con los propietarios.

En ese encuentro, la cubana logró negociar un mejor precio: acordó rebajar su valor final a US$3000.

El plan de inversión detrás de la compra de una casa móvil barata en Tampa

La casa móvil que la creadora de contenido de origen cubano consiguió comprar en Tampa a US$3000 forma parte de un proyecto personal de la mujer. Según contó en el video, su objetivo no es vivir allí, sino mejorarla y luego venderla a un precio más caro.

“Ya llevaba mucho tiempo buscando algo así, porque quería algo que tuviera ese rango de precio y que yo lo pudiera arreglar y hacerle bastantes cosas a mi gusto”, señaló.

La cubana recomendó usar Facebook Marketplace para encontrar las mejores ofertas BBC Mundo

Luego, la influencer agregó: “Inicialmente, todo fue para el ‘fix and flip’ que yo tenía en mente, que era buscar, arreglar y vender”. Por último, como consejo final, cerró: “Busquen en Marketplace, yo he encontrado de todo. Y muy buenas ofertas. El primer tráiler que compré también fue ahí”.