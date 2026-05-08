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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaAndriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 9%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguido de mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguido de probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
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