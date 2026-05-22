Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 79 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Este

: 6 a 13 mph, Este Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.