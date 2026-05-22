El ICE de Trump detuvo en Miami a la hermana de la presidenta de GAESA, el mayor conglomerado económico de Cuba

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció el arresto de Adys Lastres Morera, migrante nacida en Cuba que vivía en Florida y contaba con green card. Según las autoridades, enfrenta un proceso de deportación debido a que su presencia “representa una amenaza para Estados Unidos”. La mujer es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

Quién es Adys Lastres Morera, la cubana con green card detenida por el ICE en Florida

La agencia migratoria confirmó este 21 de mayo el arresto de Lastres Morera, hermana de la presidenta de GAESA que, según el comunicado, controla “el 70% de la economía cubana”. La mujer entró al país norteamericano el 13 de enero de 2023 como residente permanente legal, y no existen registros de que haya solicitado la ciudadanía por naturalización o un pasaporte estadounidense.

El ICE confirmó el arresto dos días después de que el DOJ presentara cargos contra Raúl Castro ICE

El arresto llegó un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentara el miércoles 20 de mayo una acusación formal contra Raúl Castro, exlíder del régimen cubano, por el derribo de dos aviones de Hermanos al Rescate, organización que asistía a exiliados, en 1996.

“GAESA, dirigida por el ejército cubano y núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país, maneja hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos”, declaró John Condon, director ejecutivo asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Por qué EE.UU. declaró deportable a Adys Lastres Morera tras vincularla con GAESA

La hermana de la detenida es presidenta ejecutiva de GAESA desde 2022. En el comunicado, las autoridades indicaron que se encarga de administrar los activos, que “superan en más del triple el presupuesto del gobierno cubano”.

Dos días antes, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) determinó que Lastres Morera podría ser deportada. Por este motivo, la agencia le quitó su green card, bajo las órdenes del secretario de Estado, Marco Rubio.

En el comunicado del ICE, las autoridades señalaron que permitirle permanecer en EE.UU. y “seguir beneficiándose del acceso a las instituciones financieras, educativas y sociales estadounidenses conlleva el riesgo de socavar los objetivos de la política exterior de este país hacia Cuba”.

Asimismo, la agencia federal subrayó los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por imponer sanciones y “negar privilegios” a las redes vinculadas a funcionarios cubanos.

“La presencia de Adys Lastres Morera en Estados Unidos podría tener graves consecuencias para la política exterior de nuestra nación, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que es deportable conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, sostuvo Condon.

El mensaje de Marco Rubio para Cuba por el Día de la Independencia

El miércoles, en el marco de la celebración del Día de la Independencia en Cuba, Rubio compartió un mensaje en el que aseguró que Washington está dispuesto a abrir una nueva relación con el gobierno de la isla caribeña. No obstante, sostuvo que ese acercamiento dependerá de quienes hoy concentran el poder económico y político de ese país, en alusión a GAESA.

Qué es GAESA y cuánto peso tiene en la economía de Cuba

El grupo GAESA fue creado en la década de 1990, durante el llamado “Período Especial”, como mecanismo para administrar empresas estatales que operaban en moneda extranjera tras la caída de la Unión Soviética.

Bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), es considerado una de las estructuras económicas más poderosas del país caribeño. Según Reuters, la compañía controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana.

La empresa GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, según estimaciones Ramon Espinosa - AP

La importancia de GAESA se explica por su participación en áreas clave para la captación de divisas: