FIRE Act: la nueva ley firmada por DeSantis en Florida que impactará en millones de latinos desde el 1° de julio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la HB 905, denominada Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (FIRE Act), una legislación que incorpora nuevas limitaciones vinculadas con gobiernos extranjeros señalados por el Estado del Sol como amenazas para la seguridad y la economía local. La normativa comenzará a regir el 1° de julio.

Qué países incluye Florida en la lista de “gobiernos extranjeros de preocupación” de la FIRE Act

La legislación define como “países extranjeros de preocupación” a siete naciones cuyos gobiernos, organismos o estructuras vinculadas quedarán sujetas a restricciones específicas dentro del estado. Las disposiciones también alcanzan a entidades controladas por esos Estados.

“Firmé esta ley para fortalecer las defensas de Florida contra adversarios extranjeros”, indicó DeSantis en un comunicado oficial.

El estado de Florida incluyó a los siguientes países bajo la ley FIRE:

Cuba

Venezuela

China

Rusia

Irán

Corea del Norte

Siria

Esta designación impacta diversas áreas, desde la prohibición de contratos de subrogación y adopción con ciudadanos de dichos países, hasta restricciones en acuerdos culturales y negocios. A partir de la entrada en vigor de la ley, funcionarios públicos, empleados estatales, abogados de gobiernos locales y candidatos tendrán prohibido aceptar regalos, préstamos, beneficios o promesas laborales provenientes de representantes ligados a esas naciones.

“Esta legislación combate la influencia extranjera hostil en Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucran a países de interés, así como sanciones por incumplimiento“, señaló DeSantis. “El proyecto de ley también refuerza los requisitos de ética y transparencia para los funcionarios electos y los empleados del gobierno, porque los funcionarios públicos deben servir a los floridanos, no a adversarios extranjeros”, aseguró.

Tanto Cuba como Venezuela están incluidas explícitamente en la lista de "países extranjeros de preocupación" establecida por la ley FIRE RINGO CHIU - AFP

Las restricciones comerciales de Florida para empresas vinculadas con Cuba

Uno de los apartados de la FIRE Act establece medidas directas para compañías que mantengan operaciones relacionadas con Cuba en violación de las normas federales de EE.UU. La ley autoriza a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a retirar o rechazar licencias comerciales a empresas alcanzadas por esas restricciones.

Además, estos actores podrán exigir declaraciones juradas para verificar posibles vínculos comerciales con la isla. En caso de presentar información falsa en esos documentos, las personas involucradas podrían enfrentar cargos por perjurio, considerado delito grave de tercer grado bajo la legislación de Florida.

Qué cambia para universidades y convenios internacionales en Florida tras la FIRE Act

La norma también modifica reglas aplicadas a instituciones académicas y convenios internacionales promovidos desde el estado. Entre las disposiciones incluidas aparece la eliminación del Instituto Florida-China y la prohibición de acuerdos de cooperación con entidades radicadas en jurisdicciones consideradas de preocupación.

Asimismo, las agencias estatales y subdivisiones políticas no podrán participar en programas o asociaciones que permitan influencia extranjera sobre contenidos educativos, contrataciones o políticas institucionales.

DeSantis firmó una ley en Florida que afecta a ciudadanos de Venezuela y Cuba AP / Pexels

Florida endurece reglas sobre adopciones y gestación subrogada vinculadas con países restringidos

Otro de los cambios incorporados por la FIRE Act alcanza a acuerdos familiares y reproductivos realizados dentro del estado de Florida. La legislación prohíbe contratos de gestación subrogada cuando alguna de las partes involucradas sea ciudadana o residente de los países incluidos en la lista oficial.

También quedan restringidos ciertos procesos de adopción previamente planificados bajo las mismas condiciones. El texto establece además que cualquier contrato firmado en incumplimiento de estas disposiciones será considerado inválido bajo la normativa estatal.

Las multas y sanciones que contempla la nueva ley FIRE firmada por DeSantis

La ley contempla sanciones civiles y penales para quienes infrinjan las nuevas reglas. Entre ellas figuran multas económicas, pérdida de licencias y aumento de penas para delitos cometidos en beneficio de gobiernos extranjeros u organizaciones terroristas.

También se ampliarán los programas de capacitación ética para empleados públicos con el objetivo de detectar posibles campañas de influencia extranjera dentro de organismos estatales. Desde la administración de DeSantis señalaron que la FIRE Act forma parte de un conjunto de medidas impulsadas en los últimos años para limitar operaciones extranjeras en áreas estratégicas de Florida.