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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
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