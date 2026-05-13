Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
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