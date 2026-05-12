Elecciones y polémica en Florida: fue acusada del desvío de US$5 millones, pero ahora es candidata
La exlegisladora buscará la nominación en el nuevo Distrito 20, una zona que concentra el núcleo demográfico del centro del condado de Broward
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A menos de un mes de haber renunciado al Congreso de Estados Unidos en medio de una controversia ética y judicial, la exrepresentante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick anunció que volverá a competir por una banca en Washington.
El regreso a Florida de una figura marcada por las investigaciones
Según informó el South Florida Sun Sentinel, Cherfilus-McCormick buscará la nominación demócrata en el rediseñado Distrito 20 del Congreso, una circunscripción que ahora se concentra en el centro del condado de Broward luego de los cambios impulsados por los republicanos en el mapa electoral de Florida.
El anuncio llega después de que renunciara a su banca en el Congreso el pasado 21 de abril, apenas minutos antes de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes analizara recomendar su expulsión.
Durante una reunión de clubes demócratas de Broward realizada en Sunrise, la exlegisladora enfatizó que no piensa retirarse de la política pese a las investigaciones en su contra. Frente a periodistas, aseguró que se mantiene como la candidata más fuerte de la contienda y sostuvo que nunca dejó de considerar una nueva campaña electoral.
En declaraciones recogidas por el medio citado, Cherfilus-McCormick afirmó: “La candidata más fuerte en la carrera soy yo”. También insistió en que cuenta con amplio respaldo comunitario en el distrito y explicó que muchas personas le pidieron que siguiera “dando pelea” en medio del nuevo escenario político generado por la redistribución electoral.
La redefinición de los distritos fue promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis luego de que el presidente Donald Trump alentara a estados controlados por republicanos a modificar sus mapas legislativos.
Las acusaciones contra Cherfilus-McCormick por el manejo de fondos federales
El principal foco de controversia alrededor de Cherfilus-McCormick es la investigación ética y penal vinculada a presuntas irregularidades financieras. Una subcomisión bipartidista del Comité de Ética de la Cámara concluyó en marzo que la exrepresentante habría cometido 25 violaciones éticas, incluidas infracciones a las leyes de financiamiento de campañas.
Gran parte de esas conclusiones están relacionadas con transferencias millonarias provenientes de la empresa de atención médica de su familia. De acuerdo con la investigación citada por el Sun Sentinel, la compañía recibió un sobrepago de US$5 millones en fondos federales de ayuda por COVID-19 otorgados por Florida.
Los investigadores sostienen que buena parte de ese dinero habría ayudado a financiar las campañas políticas exitosas de Cherfilus-McCormick en 2021 y 2022.
La excongresista rechazó todas las acusaciones. Además, se declaró no culpable de los cargos federales presentados en su contra, algunos de los cuales coinciden con las conclusiones del comité ético del Congreso.
Pese a enfrentar un juicio penal previsto para el próximo año, Cherfilus-McCormick aseguró que el proceso en tribunales no interferirá con su campaña electoral. “Nunca me distraje”, declaró.
También sostuvo que jamás evitó una pelea política y que tanto ella como su equipo están preparados para “luchar y ganar”.
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