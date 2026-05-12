Elecciones y polémica en Florida: fue acusada del desvío de US$5 millones, pero ahora es candidata

A menos de un mes de haber renunciado al Congreso de Estados Unidos en medio de una controversia ética y judicial, la exrepresentante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick anunció que volverá a competir por una banca en Washington.

El regreso a Florida de una figura marcada por las investigaciones

Según informó el South Florida Sun Sentinel, Cherfilus-McCormick buscará la nominación demócrata en el rediseñado Distrito 20 del Congreso, una circunscripción que ahora se concentra en el centro del condado de Broward luego de los cambios impulsados por los republicanos en el mapa electoral de Florida.

Cherfilus-McCormick abandonó su cargo el 21 de abril de 2026 Sitio oficial de la congresista Sheila Cherfilus-McCormick

El anuncio llega después de que renunciara a su banca en el Congreso el pasado 21 de abril, apenas minutos antes de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes analizara recomendar su expulsión.

Durante una reunión de clubes demócratas de Broward realizada en Sunrise, la exlegisladora enfatizó que no piensa retirarse de la política pese a las investigaciones en su contra. Frente a periodistas, aseguró que se mantiene como la candidata más fuerte de la contienda y sostuvo que nunca dejó de considerar una nueva campaña electoral.

En declaraciones recogidas por el medio citado, Cherfilus-McCormick afirmó: “La candidata más fuerte en la carrera soy yo”. También insistió en que cuenta con amplio respaldo comunitario en el distrito y explicó que muchas personas le pidieron que siguiera “dando pelea” en medio del nuevo escenario político generado por la redistribución electoral.

La redefinición de los distritos fue promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis luego de que el presidente Donald Trump alentara a estados controlados por republicanos a modificar sus mapas legislativos.

Durante un mitin en Sunrise, la candidata se autoproclamó como la opción "más fuerte" de la contienda J. Scott Applewhite - AP

Las acusaciones contra Cherfilus-McCormick por el manejo de fondos federales

El principal foco de controversia alrededor de Cherfilus-McCormick es la investigación ética y penal vinculada a presuntas irregularidades financieras. Una subcomisión bipartidista del Comité de Ética de la Cámara concluyó en marzo que la exrepresentante habría cometido 25 violaciones éticas, incluidas infracciones a las leyes de financiamiento de campañas.

Gran parte de esas conclusiones están relacionadas con transferencias millonarias provenientes de la empresa de atención médica de su familia. De acuerdo con la investigación citada por el Sun Sentinel, la compañía recibió un sobrepago de US$5 millones en fondos federales de ayuda por COVID-19 otorgados por Florida.

Los investigadores sostienen que buena parte de ese dinero habría ayudado a financiar las campañas políticas exitosas de Cherfilus-McCormick en 2021 y 2022.

El nuevo mapa electoral de Florida, impulsado por el gobernador DeSantis, ha forzado a los demócratas del sur del estado a reconfigurar sus bases de apoyo y estrategias de distrito Lynne Sladky - AP

La excongresista rechazó todas las acusaciones. Además, se declaró no culpable de los cargos federales presentados en su contra, algunos de los cuales coinciden con las conclusiones del comité ético del Congreso.

Pese a enfrentar un juicio penal previsto para el próximo año, Cherfilus-McCormick aseguró que el proceso en tribunales no interferirá con su campaña electoral. “Nunca me distraje”, declaró.

También sostuvo que jamás evitó una pelea política y que tanto ella como su equipo están preparados para “luchar y ganar”.