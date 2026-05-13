Publix cambia sus políticas de seguridad en mayo: qué cosas ya no se podrán hacer en las tiendas

La cadena Publix implementó desde mayo una actualización en sus reglas de ingreso para clientes en Florida. La empresa colocó carteles en sus sucursales y publicó nuevas directrices donde solicita que solo miembros de las fuerzas de seguridad lleven armas de fuego a la vista dentro de las tiendas.

Qué cambia para los clientes de Publix de Florida desde mayo

Con la nueva política, los clientes no podrán ingresar con armas expuestas en supermercados Publix, excepto en el caso de agentes policiales o personal autorizado. La compañía presentó la decisión como un pedido vinculado a la seguridad interna de sus establecimientos.

Publix colocó avisos solicitando que solo los agentes del orden porten armamento de forma visible en sus instalaciones NBC Miami

De acuerdo con Herald Tribune, las tiendas ubicadas en Florida comenzaron a colocar carteles de avisos en tono de recomendación y no se mencionó una prohibición absoluta. La empresa mantiene el derecho legal de exigir el retiro de cualquier persona armada si la gerencia considera que incumple las reglas del comercio.

“Publix solicita amablemente que solo los agentes del orden público porten armas de fuego abiertamente en nuestras tiendas”, se detalló en el aviso donde también se mostraron otras disposiciones vigentes dentro de las tiendas, como la restricción para mascotas, excepto animales de servicio, y la prohibición de actividades comerciales o de promoción.

Esta medida marca un cambio respecto de la postura adoptada meses atrás, cuando la compañía permitió el porte visible luego de un fallo judicial que modificó la situación legal del “open carry” en el estado. Ahora, la cadena volvió a restringir esa práctica dentro de sus propiedades.

La normativa no elimina el porte oculto permitido por la legislación de Florida, pero sí apunta específicamente a las armas exhibidas de forma visible mientras los clientes realizan compras.

Cómo cambió la ley sobre porte visible de armas en Florida

El contexto de esta decisión está relacionado con un fallo emitido en septiembre de 2025 por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida. La resolución declaró inconstitucional la prohibición estatal que impedía portar armas de manera visible en espacios públicos.

A partir de esa decisión judicial, el fiscal general del Estado, James Uthmeier, informó a las fuerzas de seguridad que la portación abierta pasaba a ser legal para ciudadanos habilitados bajo la legislación estatal y federal. “La decisión es vinculante para todos los tribunales de primera instancia de Florida. Lo que significa que a partir de ahora, el porte al descubierto es la ley del estado”, señaló en redes sociales.

Antes de ese cambio, Florida integraba el grupo de estados donde el porte visible de armas (open carry) estaba prácticamente prohibido, salvo excepciones vinculadas con actividades de caza, pesca o campamentos. Ahora, según la nueva normativa, cualquier persona tiene permitido el porte visible; esto incluye tanto pistolas como armas largas.

A pesar del cambio, el porte de armas sigue prohibido en lugares específicos, como escuelas, tribunales, estaciones de policía, centros de detención, lugares de votación y reuniones de organismos gubernamentales. Los dueños de negocios y propiedades privadas aún tienen el derecho legal de restringirlas en sus tiendas.

Un fallo judicial habilitó la portación abierta de armas en Florida Freepik

Otras tiendas en Florida que prohíben el porte visible de armas en Florida

Además de Publix, diversas cadenas de supermercados, tiendas minoristas y centros comerciales en Florida mantienen políticas que prohíben o restringen el porte visible de armas de fuego en sus instalaciones. Según lo retomado por Herald Tribune, estas normativas se extienden en:

Walmart : mantiene una política que impide el porte visible dentro de sus sucursales, aunque permite armas ocultas conforme a la ley estatal.

: mantiene una política que impide el porte visible dentro de sus sucursales, aunque permite armas ocultas conforme a la ley estatal. Costco : aplica una prohibición más amplia y no permite armas de fuego en sus establecimientos, ya sean visibles u ocultas.

: aplica una prohibición más amplia y no permite armas de fuego en sus establecimientos, ya sean visibles u ocultas. Whole Foods, Trader Joe’s y Sprouts Farmers Market : también sostienen restricciones similares.

: también sostienen restricciones similares. Target y Aldi: solicitaron a los consumidores que no ingresen con armas expuestas en sus locales, incluso en estados donde el porte abierto está autorizado.

De acuerdo con Miami Herald, la mayoría de los grandes centros comerciales también consideran sus espacios como propiedad privada y prohíben las armas. Entre estos lugares se encuentran Aventura Mall, Dadeland, Sawgrass Mills, The Falls, Brickell City Centre y Miami International Mall, quienes incluyen estas restricciones en su código de conducta.