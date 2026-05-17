Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.
La probabilidad de precipitación de 57%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 14 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 14 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 57%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas probables
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Arqueólogos hallan un fragmento de la Ilíada de Homero enterrado con una momia egipcia
- 2
Del Estado de bienestar al mercado: la transformación silenciosa del elogiado modelo de Suecia
- 3
Horóscopo: cómo será tu semana del 17 al 23 de mayo de 2026
- 4
Las impactantes imágenes del momento en el que un hombre atropella a decenas de personas y apuñala a una en Italia