Es cubano y contó cómo un habeas corpus le dio la libertad tras ser detenido por el ICE en Florida
El hombre describió las condiciones que atravesó y su abogado explicó que el recurso judicial le permitió la salida bajo fianza
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Un migrante cubano, Yamir Manso, recuperó la libertad tras permanecer cuatro meses y dos días detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el sur de Florida. El hombre logró salir bajo fianza luego de que sus abogados presentaran un habeas corpus, un recurso judicial que permite cuestionar una detención considerada ilegal.
El cubano fue detenido en Florida mientras conducía
La mañana del 31 de diciembre de 2025 se dio un giro inesperado en la vida de Manso. El cubano, de 58 años, explicó a Telemundo que manejaba en Miami cuando fue detenido por agentes migratorios. Según relató, no había cometido ninguna infracción.
Manso señaló que iba a “pasar el año” con su familia cuando ocurrió el arresto. Además, indicó que tenía un proceso de asilo pendiente al momento de la detención.
Después del operativo, las autoridades lo trasladaron primero a Alligator Alcatraz, y luego al centro de detención del condado de Glades, ambos ubicados en el sur de Florida.
El habeas corpus y la estrategia judicial en el caso del cubano detenido por el ICE
El abogado de inmigración Eduardo Soto dijo ante el medio que las cortes migratorias en Florida enfrentan restricciones para otorgar fianzas a personas detenidas por el ICE.
Según explicó, existe un “mandato de la Casa Blanca” por el que los detenidos migratorios en el Estado del Sol permanecen bajo arresto.
Frente a ese escenario, Soto afirmó que la alternativa que se tiene es acudir al sistema federal.
El especialista indicó que el objetivo de la presentación es que una corte federal ordene liberar al detenido bajo fianza.
Además, advirtió sobre la rapidez con la que deben actuar las defensas en este tipo de casos. Soto aseguró que uno de los aspectos “sumamente peligrosos” para las personas detenidas es el traslado hacia lugares “que no son amigables a la noción” de acceso a una fianza.
Según datos publicados por ProPublica, desde enero de 2025 se presentaron 45.017 recursos de habeas corpus relacionados con detenciones migratorias en Estados Unidos.
El medio indicó que las peticiones impulsadas por inmigrantes que sostienen que su detención es ilegal alcanzaron cifras históricas y superaron la cantidad registrada durante las últimas tres administraciones combinadas, incluido el primer mandato de Donald Trump. El relevamiento también señaló que Texas encabeza la lista con 8977 casos, seguido por California con 8612 y Florida con 3594.
Una vez que se realiza esta presentación, un juez debe determinar si la detención que se cuestiona es legal. En casos migratorios, como ocurrió con Manso, los extranjeros pueden ser liberados para continuar con su caso fuera de los centros de arresto.
Las condiciones en los centros de detención del ICE y el gesto de su abogada que lo emocionó
Durante la entrevista con Telemundo, Manso describió parte de las condiciones que atravesó durante su detención. El cubano relató que pasó “cuatro días” sin bañarse y afirmó que la experiencia fue “muy fuerte”.
Además, señaló que lo que más le dolió fue sentir que lo trataban de mala manera. Manso también recordó el impacto emocional que tuvo una visita de su abogada.
Según contó, ella lo abrazó durante un encuentro dentro del centro de detención. El migrante afirmó emocionado que ese gesto significó mucho para él y señaló que su representante legal “no se imagina” lo importante que resultó en ese momento.
En otra parte del informe, Manso abrazó nuevamente a la letrada después de recuperar la libertad.
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