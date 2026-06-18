Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Sureste

: 3 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.