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Portugal vs. RD Congo, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo K se disputará a las 14 horas en el Houston Stadium; todos los detalles del encuentro

Hinchas de Portugal en la previa del partido entre su selección y Congo
Hinchas de Portugal en la previa del partido entre su selección y CongoLARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¡Formaciones confirmadas!

La FIFA comunicó las alineaciones de Portugal y Congo para el partido que comienza a las 14 (hora de la Argentina) y que tendrá el arbitraje del qatarí Abdulrahman Aljassim.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araujo, Renato Veiga y Nuno Mendes; Joao Neves y Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

Los hinchas, con paraguas e impermeables

Houston padece la lluvia y los hinchas portugueses llegan al estadio con camperas, paraguas e impermeables. Mientras, los futbolistas reconocen el campo de juego donde dentro de algo más de una hora van a enfrentar al Congo.

Los hinchas llegan al estadio de Houston donde Portugal y Congo jugarán desde las 14, hora de la Argentina
Los hinchas llegan al estadio de Houston donde Portugal y Congo jugarán desde las 14, hora de la ArgentinaLARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿El DT de Portugal se va tras el Mundial?

El español Roberto Martínez finaliza su contrato luego de la Copa del Mundo y, según la prensa europea, no seguiría al frente de la selección lusa. El primero en la lista para sucederlo al frente del equipo portugués es Jorge Jesús, quien viene de salir campeón en Al-Nassr, de Arabia Saudita... con Cristiano Ronaldo.

Wissa, el jugador a seguir en Congo

Con 29 años, Yoane Wissa es el hombre a seguir en el equipo congoleño. Internacional absoluto desde 2020, integró el equipo ideal de la Copa de África 2023, en la que su equipo se trepó al tercer escalón del podio. Se hizo un nombre en la Premier League con Brentford y la pasada temporada pasó a Newcastle. Es un delantero fuerte y rápido que puede causarle todo tipo de problemas a la defensa portuguesa.

CR7, a un gol de Eusebio

Eusebio, la leyenda del fútbol portugués, es el máximo goleador luso en mundiales, con nueve tantos. En caso de que Cristiano Ronaldo convierta hoy, igualará su línea. No sería descabellado que el nacido en Madeira anote: hizo 30 goles con la camiseta de Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo, durante un entrenamiento con Portugal
Cristiano Ronaldo, durante un entrenamiento con PortugalLEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posible formación de RD Congo

RD Congo en el entrenamiento previo al debut en la Copa del Mundo
RD Congo en el entrenamiento previo al debut en la Copa del MundoRONALDO SCHEMIDT - AFP
  • Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Posible formación de Portugal

Cristiano Ronaldo, de Portugal, entrena en Palm Beach, Florida, de cara al debut de su equipo en el Mundial
Cristiano Ronaldo, de Portugal, entrena en Palm Beach, Florida, de cara al debut de su equipo en el Mundial Marta Lavandier - AP
  • Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Lo que está en juego

El resultado final del compromiso determinará quién toma la delantera en la tabla de posiciones del grupo K. Sumar una victoria en el debut es determinante para ambos seleccionados, no solo por la cosecha de puntos, sino también por el impacto anímico que genera comenzar con el pie derecho en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Tablas de Mundial

Estadísticas y antecedentes

Al tratarse de la jornada inaugural del grupo, ambos equipos llegan sin rodaje previo en la presente edición de la Copa del Mundo. El choque en Houston representa un desafío estratégico para los entrenadores, quienes buscarán imponer su estilo de juego en un escenario neutral para conseguir una victoria fundamental en el estreno mundialista.

El presente de ambos seleccionados

El duelo marca el inicio de la competencia para ambos conjuntos en el certamen ecuménico. Tanto Portugal como Congo RD llegan con la expectativa de sumar de a tres en el debut para comenzar a perfilar sus aspiraciones dentro de la zona K, donde cada punto resulta vital para avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Dónde ver la transimisión del partido

TV

  • DSports
  • TyC Sports.
  • TV Pública.
  • Telefé.

Plataformas digitales

  • Disney+ Premium.
  • Paramount+.
  • Flow.
  • Mi Telefé.
  • DGO.
  • Telecentro Play.

Cristiano Ronaldo afronta su sexto y último Mundial

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cada vez que vestimos esta camiseta, sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo sentido de responsabilidad del primer día. Mañana empieza un nuevo capítulo”, escribió Cristiano Ronaldo en la víspera del debut de Portugal ante República Democrática del Congo. La frase funciona como declaración de principios para su sexto Mundial: a los 41 años, el máximo ídolo de la historia de su país inicia el último intento por conquistar el único título que falta en una carrera descomunal.

Hora, TV y dónde ver online Portugal vs. RD Congo

El partido entre Portugal vs. RD Congo podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports y Paramount+, desde las 14 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Portugal y República Democrática del Congo por el Grupo K del Mundial 2026.

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