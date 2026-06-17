Portugal vs. RD Congo, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

La FIFA comunicó las alineaciones de Portugal y Congo para el partido que comienza a las 14 (hora de la Argentina) y que tendrá el arbitraje del qatarí Abdulrahman Aljassim.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araujo, Renato Veiga y Nuno Mendes; Joao Neves y Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.