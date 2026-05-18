Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Este

: 8 a 13 mph, Este Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.