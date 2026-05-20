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Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 20 de mayo

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Lo que se espera del clima en Florida para este miércoles
Lo que se espera del clima en Florida para este miércolesExpedia

Así será el clima de hoy en el sur de Florida

De acuerdo con el reporte de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el clima para este miércoles 20 de mayo en el sur de Florida, específicamente en Miami, contempla una temperatura máxima de 87°F (31°C) y una temperatura mínima de 78°F (26°C).

Pueden caer algunas lluvias aisladas en el sur de Florida
Pueden caer algunas lluvias aisladas en el sur de FloridaStock en canva

El reporte meteorológico anticipa una jornada calurosa con un viento constante del este que alcanzará velocidades de entre 10 y 15 millas por hora. Habrá tormentas dispersas y se mantendrá un riesgo elevado de corrientes de resaca en todas las playas de la costa oriental de la región hasta el anochecer.

Acusan por narcotráfico a un sobreviviente del accidente aéreo cerca de la costa de Florida: qué se sabe

Los líderes de la oposición en las Bahamas exigen una investigación sobre Jonathan Gardiner, uno de los 11 pasajeros que sobrevivieron a un accidente aéreo cerca de la costa de Florida el 12 de mayo. Según NBC Miami, un agente federal estadounidense halló al hombre con unos US$30.000 dentro de una bolsa etiquetada con el nombre de un político de alto rango del archipiélago. Ahora, el sospechoso fue acusado por narcotráfico.

El individuo fue detenido y enfrenta acusaciones por el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y por reuniones previas en el Parlamento de las Bahamas para coordinar los envíos. Por su parte, el gobierno local prometió iniciar una investigación propia y aseguró que solicitará información oficial a las autoridades estadounidenses para aclarar los hechos.

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