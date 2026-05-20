Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 20 de mayo

De acuerdo con el reporte de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el clima para este miércoles 20 de mayo en el sur de Florida, específicamente en Miami, contempla una temperatura máxima de 87°F (31°C) y una temperatura mínima de 78°F (26°C).

Pueden caer algunas lluvias aisladas en el sur de Florida Stock en canva

El reporte meteorológico anticipa una jornada calurosa con un viento constante del este que alcanzará velocidades de entre 10 y 15 millas por hora. Habrá tormentas dispersas y se mantendrá un riesgo elevado de corrientes de resaca en todas las playas de la costa oriental de la región hasta el anochecer.