El origen cubano del fiscal federal de Miami: un aliado de Trump a cargo de investigar un caso clave para los exiliados

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció la acusación formal contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro. Entre las figuras principales que van a supervisar la investigación se destaca Jason A. Reding Quiñones, el fiscal general de Miami que tiene origen cubano.

Jason Quiñones, el fiscal general de Miami que va a investigar el caso contra Raúl Castro

Jason Quiñones es el fiscal general para el Distrito Sur de Florida. Previo a liderar la oficina, trabajó como procurador en el Distrito Este de Virginia, además de ser funcionario de seguridad nacional en el DOJ enfocado en contraterrorismo e inteligencia.

Quiñones fue fiscal federal del Distrito Este de Virginia antes del ser el procurador general en el el Distrito Sur de Miami Instagram/@usattorneysdoj

Quiñones es hijo de una refugiada política cubana. En 2023 comenzó a utilizar su apellido materno, Quiñones, como un gesto para honrar a su madre al postularse para el cargo de juez estatal.

Previo a su carrera pública, obtuvo su licenciatura en Antropología con una mención secundaria en Ciencias Militares por la Universidad de Florida. Luego, se graduó como Doctor en Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en la clase de 2008.

La carrera pública y militar de Jason Quiñones

El 13 de agosto de 2025, Quiñones juró como fiscal federal del Distrito Sur de Florida. La entonces fiscal general de EE.UU., Pam Bandi, le tomó juramento.

Quiñones juramentó como fiscal general del Distrito Sur de Florida el año pasado Instagram/@usao_sdfl

“Como hijo de un refugiado político cubano y orgulloso nativo de Miami, me siento honrado por la confianza que el presidente Trump, la fiscal general Bondi y el Senado de Estados Unidos han depositado en mí. Como fiscal federal del Distrito Sur de Florida, trabajaré incansablemente para proteger al pueblo estadounidense, restablecer la justicia imparcial y defender el Estado de derecho sin temor ni favoritismo", dijo durante la juramentación.

En paralelo a su cargo, cuenta con una carrera militar de más de 23 años de servicio. El 1° de abril de este año fue promovido al rango de coronel en la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU. y en la actualidad se desempeña como asesor legal senior de reserva en el Comando Central de Estados Unidos, donde brinda asesoría sobre leyes de operaciones de combate, interdicción marítima y seguridad nacional.

La investigación contra Raúl Castro

Este 20 de mayo anunció la acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Modesto Castro Ruz por su presunto papel en el derribo de dos aviones civiles estadounidenses desarmados operados el 24 de febrero de 1996 por Hermanos al Rescate (BTTR, por sus siglas en inglés).

El caso que conmocionó a Florida hace 30 años

“Estamos comprometidos a exigir responsabilidades a quienes asesinaron a cuatro valientes estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales”, dijo el Fiscal General Interino Todd Blanche en una conferencia de prensa. “Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano han sido acusados ​​en Estados Unidos por presuntos actos de violencia".

Quiñones también participó de la conferencia de prensa y estará a cargo de la investigación. En sus dichos, remarcó que la comunidad cubana esperaba esta decisión desde hace más de 30 años, entre ellas su madre.

“Esta es la isla para los cubanos refugiados con la búsqueda del sueño americano. Mi mamá estuvo en este mismo lugar”, dijo el procurador con la voz entrecortada.