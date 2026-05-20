La trama del FBI sobre la red de espionaje cubano que se extendía hasta los migrantes exiliados en Miami

Durante más de tres décadas, fiscales federales, agentes del FBI y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos mantuvieron abierta una investigación que apuntaba al núcleo del poder cubano. El expediente, que este miércoles derivaría en una acusación formal contra Raúl Castro, reconstruyó una compleja red de espionaje infiltrada en la comunidad de exiliados cubanos de Miami.

Cómo investigó el FBI a la Red Avispa cubana infiltrada en Miami

Según informó CNN, la acusación penal que las autoridades estadounidenses planean anunciar este miércoles en Miami fue el resultado de un proceso iniciado en la década de 1990.

La base de la acusación penal radica en el ataque perpetrado el 24 de febrero de 1996, cuando cazas militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles desarmadas Archivo

El caso se concentró en el rol que habría tenido Raúl Castro, entonces ministro de Defensa de Cuba, en la orden de derribo de dos aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate.

Tras dicho derribo, el foco de la investigación cambió. Según reconstruyó CNN, el FBI profundizó entonces una extensa pesquisa sobre una estructura de inteligencia cubana conocida como La Red Avispa.

La organización había logrado infiltrar agentes en distintos ámbitos de la comunidad cubana exiliada en Miami. La investigación detectó operaciones de espionaje que alcanzaban:

Instalaciones militares en Miami y Tampa.

Organizaciones anticastristas.

Integrantes de Hermanos al Rescate.

Oficinas de miembros del Congreso estadounidense.

La Red Avispa operaba mediante agentes encubiertos que se integraban en círculos de exiliados cubanos para obtener información sobre movimientos opositores y actividades políticas. Hermanos al Rescate era uno de sus principales objetivos.

El grupo comenzó con vuelos de observación para detectar refugiados cubanos perdidos en el mar y colaborar en tareas de rescate, aunque con el tiempo también impulsó acciones de denuncia contra el gobierno cubano.

Según los fiscales estadounidenses, la infiltración permitió a la inteligencia cubana obtener información precisa sobre vuelos programados y movimientos de la organización.

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Qué pasó con los espías cubanos condenados en EE.UU. por la Red Avispa

En 2001, cinco integrantes de la red fueron condenados en Estados Unidos por cargos de espionaje y otros delitos. Entre ellos estaba Gerardo Hernández, señalado por los investigadores como uno de los líderes de la operación encubierta.

La acusación estadounidense previa también alcanzó a dos pilotos cubanos y a un oficial al mando vinculados al derribo de las avionetas civiles desarmadas.

Los fiscales afirmaron durante el juicio que agentes infiltrados en Miami habían informado anticipadamente sobre el vuelo de Hermanos al Rescate el día del ataque. También sostuvieron que la red procuró que Hernández no estuviera a bordo de ninguna de las aeronaves.

El entonces fiscal David Buckner, que participó en el procesamiento de la red de espionaje, aseguró que la investigación alcanzó a todas las personas vinculadas con la operación. “Seguimos las pruebas hasta donde nos llevaron”, declaró, según citó CNN.

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Qué se sabe de la posible acusación contra Raúl Castro por el derribo de Hermanos al Rescate

Según informó CBS News, el Departamento de Justicia tiene previsto presentar formalmente este miércoles los cargos criminales contra Raúl Castro. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la acusación estaba directamente relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido hace 30 años.

El fundador de la organización, José Basulto, declaró a CBS Miami que esperaba desde hacía tiempo una medida judicial de este tipo. “Es hora de que paguen”, sostuvo. Aunque Raúl Castro dejó formalmente el liderazgo del Partido Comunista cubano en 2021, aún es considerado una de las figuras con mayor influencia dentro de la estructura de poder de Cuba.