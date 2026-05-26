Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el martes 26 de mayo la temperatura rondará entre 79 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 16 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
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