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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el martes 26 de mayo la temperatura rondará entre 79 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 12 a 16 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
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