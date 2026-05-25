Es oficial: fiscales de Miami abrieron una segunda investigación criminal contra Maduro

Fiscales federales de Miami iniciaron una segunda investigación contra Nicolás Maduro ante posibles complicaciones judiciales en su proceso en Nueva York. Aún se desconoce si esa pesquisa dará lugar a cargos adicionales.

Qué se sabe de la nueva investigación contra Nicolás Maduro en Miami

La noticia fue confirmada por CBS News y Reuters. De acuerdo con sus fuentes, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida impulsó una segunda investigación como una “opción alternativa” en caso de que surjan complicaciones legales para demostrar los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que se le imputan a Maduro.

La investigación inició de manera formal en marzo, cuando ya el exmandatario se encontraba bajo custodia estadounidense en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés).

A diferencia del proceso en Nueva York, que se centra en narcoterrorismo y tráfico de drogas, el nuevo caso evalúa acusaciones relacionadas con el lavado de dinero.

Quién es el equipo a cargo de la nueva investigación contra Maduro

El caso está bajo la supervisión de Michael Berger, fiscal de Miami experto en delitos penales internacionales. Su equipo está conformado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la División de Investigaciones Criminales del IRS.

La nueva investigación se conoció poco después que Alex Saab fuera extraditado a Estados Unidos Jesus Vargas - AP

Aunque la investigación lleva meses en curso, aún no se ha determinado si va a resultar en la presentación de cargos adicionales formales contra Maduro.

Sin embargo, la pesquisa se conoce poco después de la deportación de Alex Saab, que enfrenta cargos en Florida por una presunta trama de lavado de dinero vinculada a contratos gubernamentales del programa de alimentos CLAP.

Qué se sabe del arresto de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro

Tras la captura de Maduro el 3 de enero junto a su esposa, Saab perdió la protección del régimen venezolano y fue detenido en febrero de 2026 bajo “extrañas circunstancias”, según consignó un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Alex Saab es acusado de conspiración para cometer lavado de dinero FEDERICO PARRA - AFP

Su paradero fue desconocido hasta que el régimen anunció su deportación al país norteamericano. “La medida fue considerada tomando en consideración que el ciudadano colombiano referido se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en EE.UU. tal como es público, notorio y comunicacional”, cita el documento emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime).

Saab, de 54 años, realizó su aparición inicial ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida el pasado 18 de mayo. Se le acusa de conspiración para cometer lavado de dinero y en caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de 20 años de prisión.