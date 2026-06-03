Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el miércoles 3 de junio la temperatura rondará entre 75 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
La probabilidad de precipitación de 68%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 68%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
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