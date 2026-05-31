Alimentos gratis en Florida: calendario y dónde entregan bolsas de comida en junio 2026
Dos bancos de alimentos que forman parte de la red nacional Feeding America integran la principal red de ayuda contra el hambre en el estado
En Florida, los residentes podrán acceder durante junio de 2026 a más de 35 puntos de distribución de alimentos gratuitos, despensas comunitarias, comedores sociales y programas de asistencia alimentaria repartidos en ciudades como Jacksonville, Miami, Hialeah, Coral Gables y Orlando. Algunas entidades ofrecerán sus servicios los siete días de la semana.
¿Qué organizaciones coordinan la distribución de alimentos gratis en Florida?
La recopilación de los operativos previstos para junio de 2026 se elaboró a partir de información publicada por All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank of Central Florida, dos instituciones que forman parte de la red nacional Feeding America y que canalizan recursos hacia cientos de centros comunitarios en distintas regiones del estado.
All Faiths Food Bank desarrolla su labor principalmente en los condados de Sarasota y DeSoto. Creada en 1989, la entidad trabaja junto a organizaciones locales para acercar productos nutritivos a hogares con dificultades económicas. Su estructura también contempla iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de largo plazo y brindar apoyo a niños, adultos mayores, veteranos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Por su parte, Second Harvest Food Bank of Central Florida coordina una red integrada por más de 800 socios distribuidos en los condados de Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre ellos figuran iglesias, refugios, escuelas, centros para adultos mayores, comedores y programas móviles que acercan víveres a distintos barrios.
Además de suministrar productos básicos, la organización desarrolla iniciativas vinculadas con nutrición, capacitación laboral y acceso a beneficios públicos. Según la institución, durante el último año logró proporcionar alimentos equivalentes a 82 millones de comidas en la región.
El calendario de comida gratis en Florida durante junio de 2026
De acuerdo con los datos recopilados, los miércoles y jueves concentran la mayor cantidad de operativos semanales. Los sábados también registran una actividad significativa debido a las acciones especiales organizadas durante el primer, segundo, tercer o cuarto fin de semana de cada mes.
El cronograma incluye diferentes modalidades de asistencia, entre ellas:
- Entrega de cajas con víveres.
- Reparto de productos frescos.
- Cocinas comunitarias.
- Refugios con servicio alimentario.
- Esquemas vinculados a programas federales como el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés).
La siguiente guía permite conocer dónde, cuándo y bajo qué modalidad funcionarán los distintos puntos de atención habilitados durante junio de 2026:
Los centros de alimentos en Jacksonville
Jacksonville
DESC
Lunes, miércoles y viernes
215 North Ocean Street
9 hs a 12 hs
Despensa de emergencia / TEFAP
Jacksonville
Sulzbacher Center
Lunes a domingo
611 East Adams Street
12 hs a 13 hs y 17 hs a 17.30 hs
Refugio y comidas
Jacksonville
Empowering Changes
Miércoles y sábados
507 N Washington St
13 hs a 15 hs
Distribución de alimentos
Jacksonville
City Rescue Mission
Lunes a domingo
234 West State Street
16.30 hs a 17.30 hs
Comedor social / TEFAP
Jacksonville
Clara White Mission
Martes, miércoles y jueves
613 W. Ashley Street
8.30 hs a 10 hs
Comedor social
Jacksonville
In the Word International
Miércoles y viernes
925 Spearing Street
10 hs a 12 hs
Despensa de emergencia
Jacksonville
Salvation Army Northeast Florida
Lunes a viernes
900 West Adams Street
9 hs a 16 hs
Despensa de emergencia con cita
Jacksonville
Synagogue Center
Primer sábado del mes
1408 W State Street
11 hs a 12 hs
Despensa de emergencia
Jacksonville
Safe Future Foundation
Segundo sábado del mes
515 W 6th St.
9 hs a 10 hs
Despensa de emergencia
Jacksonville
St. Marys Episcopal
Martes y jueves
1924 North Laura Street
13 hs a 16 hs
Despensa con cita
Jacksonville
Mt. Olive Primitive
Segundo y cuarto jueves
1301 N Myrtle Ave
12 hs a 14 hs
Despensa de emergencia
Jacksonville
Mt. Sinai Missionary
Tercer jueves
2036 Silver Street
12 hs a 14 hs
Despensa de emergencia
Jacksonville
Well Church
Primer y tercer sábado
2001 Ernest Street
9.30 hs a 10.30 hs
Despensa de emergencia
Comida gratis en la región Sur: Miami, Hialeah y Coral Gables
|Localidad
|Organización
|Día de atención
|Dirección
|Horario
|Tipo de servicio
Miami
Miami-Dade Community Services
Martes, miércoles y jueves
1901 SW 1st St
10 hs a 16 hs
Despensa de alimentos
Miami
Salvation Army Miami
Lunes a viernes
1907 NW 38th St
9.30 hs a 11.30 hs
Despensa y comedor
Coral Gables
Central Christian Church
Segundo y cuarto sábado
222 Menores Ave
9 hs a 10.30 hs
Despensa de alimentos
Miami
Sunshine Community
Miércoles
3990 West Flagler St
10 hs a 13 hs
Despensa de alimentos
Miami
St. Matthews Free Will
Viernes
6715 NW 2nd Ct
12 hs a 14 hs
Despensa de alimentos
Hialeah
Centro Comunitario AFE
Martes
868 SE 12th St
10 hs a 13 hs
Despensa de alimentos
Hialeah
Pilgrim’s SDA
Jueves
110 Eucalyptus Dr.
11 hs a 13 hs
Despensa de alimentos
Miami
Fountain of Life
Primer y tercer viernes
3505 NW 79th St
10 hs a 12 hs
Despensa de alimentos
Las organizaciones que entregan alimentos en la región Central: Orlando, Apopka y Kissimmee
|Localidad
|Organización
|Día de atención
|Dirección
|Horario
|Tipo de servicio
Orlando
Community Baptist
Segundo y cuarto sábado
4453 College Drive
7 hs y 8 hs
Distribución regular
Orlando
Mt. Sinai Missionary
Martes
5200 West South Street
10 hs a 12 hs
Despensa
Orlando
Salvation Army Orlando
Lunes a viernes
416 West Colonial Drive
9 hs a 16 hs
Despensa de alimentos
Orlando
United Heart Church
Miércoles
3467 Parkway Center Ct
Desde las 14.30 hs
Despensa de alimentos
Apopka
Patmos Chapel
Del primer al cuarto jueves
110 Athletes Row
9 hs a 12 hs
Regular / TEFAP
Longwood
Higher Call International
Sábados (cerrado el 20 de junio)
555 Markham Woods Road
7.30 hs a 10 hs
Distribución en automóvil
Winter Garden
CF Hope Center
Lunes a viernes
1010 S. Dillard St.
10 hs a 13 hs
Despensa de alimentos
Kissimmee
The Rock Church
Miércoles, jueves y viernes
5515 W Irlo Bronson Hwy
19 hs a 21 hs
Despensa de alimentos
Los servicios de comida en Tampa
|Localidad
|Organización
|Día de atención
|Dirección
|Horario
|Tipo de servicio
Tampa
Metropolitan Ministries
Lunes a viernes
2301 N Tampa Street
9 hs a 17 hs
Distribución TEFAP
Tampa
SVDP St. Peter Claver
Segundo y cuarto sábado
1203 N Nebraska Ave
7.30 hs a 9.30 hs
Cajas de alimentos
Tampa
EPIC Tampa
Lunes a sábado
4703 N Florida Ave
8.30 hs a 17 hs
Desayuno y almuerzo
Las entidades participantes recomiendan comunicarse previamente con cada punto de atención para confirmar horarios, requisitos de acceso y disponibilidad de productos, ya que algunas jornadas requieren cita previa y otras funcionan hasta agotar existencias. Además, los cronogramas pueden registrar modificaciones puntuales. Por ejemplo, Higher Call International, ubicado en Longwood, informó que no prestará servicios el 20 de junio de 2026.
¿Cómo localizar comidas gratuitas para niños en Florida durante el verano?
Las familias que necesiten apoyo nutricional para menores durante el receso escolar pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo para niños y adolescentes de hasta 18 años en distintos puntos del estado.
Para identificar un lugar cercano, los interesados deben ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. A partir de esos datos, la plataforma muestra las opciones disponibles en el área seleccionada.
La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y franjas horarias de atención. Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 2-1-1, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.
