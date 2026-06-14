Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 15 de junio al 19 de junio

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 0 a 9 mph, Sur

: 0 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 55%

: 55% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.