Nueva ley de medicamentos en Florida: qué cambia para farmacias y precios desde el 1° de julio

A partir del 1° de julio de 2026 entra en vigor en Florida una nueva legislación que modifica las reglas de funcionamiento entre los administradores de beneficios farmacéuticos y las farmacias, con el objetivo de reforzar la transparencia en los reembolsos, ampliar las herramientas de apelación para los establecimientos y limitar determinadas prácticas consideradas perjudiciales.

Florida: qué establece la nueva ley sobre medicamentos y cobertura

La ley HB 697, titulada “Drug Prices and Coverage”, fue aprobada por la Legislatura de Florida y recibió la firma del gobernador Ron DeSantis el 24 de marzo. Salvo las excepciones indicadas en el texto legal, la normativa comenzará a regir el 1° de julio de 2026.

La medida impacta en los medicamentos que se distribuyen en Florida Jae C. Hong - AP

Uno de los cambios centrales modifica la definición de “plan o programa de beneficios farmacéuticos”. De acuerdo con el texto de la ley, estos incluyen aquellos que pagan, reembolsan, cubren costos o facilitan descuentos para servicios brindados por una o más farmacias a personas cubiertas dentro del estado.

La nueva redacción mantiene dentro de esa categoría a organizaciones de mantenimiento de la salud, aseguradoras médicas, planes de salud autofinanciados por empleadores, programas de tarjetas de descuento y planes financiados por el gobierno, incluido el sistema estatal de Medicaid administrado.

Sin embargo, la ley excluye específicamente a los programas que operan exclusivamente para una organización PACE, una modificación que redefine el alcance regulatorio de determinadas entidades.

Nueva ley en Florida: más herramientas para que las farmacias apelen por reembolsos

Uno de los aspectos más relevantes para las farmacias está relacionado con los procedimientos de apelación frente a los llamados costos máximos permitidos, utilizados por los administradores de beneficios farmacéuticos para determinar los niveles de reembolso de ciertos medicamentos.

Según el texto legal, los contratos entre administradores de beneficios farmacéuticos y farmacias participantes deberán permitir que los establecimientos cuestionen la información de precios utilizada para fijar esos reembolsos cuando consideren que se encuentran por debajo del costo real de adquisición del medicamento.

La legislación amplía además las opciones disponibles para iniciar estos reclamos. Las farmacias podrán presentar apelaciones mediante teléfono, correo electrónico o sitios web habilitados para ese fin.

Una de las novedades más importantes es la posibilidad de presentar apelaciones consolidadas. Esto permitirá agrupar múltiples reclamos cuando involucren el mismo medicamento, el mismo suministro de días y servicios prestados dentro de un mismo mes calendario.

Un frasco de pastillas Oxycodone en Nueva York. (Foto AP/Mark Lennihan) Mark Lennihan - AP

Medicamentos y precios: qué ocurrirá cuando una apelación sea aceptada en Florida

La ley detalla las obligaciones que deberán cumplir los administradores de beneficios farmacéuticos cuando una apelación resulte favorable para la farmacia.

En esos casos deberán:

Actualizar la información de precios máximos permitidos hasta alcanzar, como mínimo, el costo de adquisición disponible para la farmacia.

Permitir que la farmacia o el farmacéutico reviertan y vuelvan a facturar el reclamo correspondiente.

Informar el código nacional del medicamento utilizado para justificar el ajuste.

Aplicar el cambio también a otras farmacias o farmacéuticos que se encuentren en condiciones equivalentes dentro del sistema de precios correspondiente.

Estas disposiciones buscan evitar que un establecimiento quede en desventaja económica cuando demuestra que el reembolso recibido se encuentra por debajo del valor que debió pagar para obtener el producto.

A partir de la entrada en vigor de la normativa, los administradores de beneficios farmacéuticos no podrán impedir ni restringir que una farmacia se niegue a dispensar un medicamento cuando el reembolso ofrecido sea inferior al costo real de adquisición que enfrenta el establecimiento.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

Medicamentos para VIH/SIDA: disposiciones especiales del programa ADAP

Además de las reformas relacionadas con precios y cobertura, la legislación incluye una asignación extraordinaria de 30.901.933 dólares destinada al Departamento de Salud de Florida para la implementación del programa Ryan White Part B AIDS Drug Assistance Program (ADAP).

Las disposiciones vinculadas a este programa tienen una vigencia específica hasta el 30 de junio de 2026. Durante ese período, la definición de bajos ingresos para acceder al beneficio se establece en un ingreso bruto ajustado del hogar igual o inferior al 400% del nivel federal de pobreza.

La ley dispone que los servicios del programa no podrán brindarse mediante la compra de seguros de salud que incluyan cobertura para medicamentos contra el VIH/SIDA. En cambio, los tratamientos deberán entregarse directamente a las personas elegibles.

También se establece que los medicamentos distribuidos deberán incluir todos los productos contemplados en el formulario oficial del programa ADAP vigente al 1° de marzo de 2026. Además, el departamento deberá garantizar la disponibilidad de tratamientos clínicamente apropiados para determinados pacientes con necesidades específicas relacionadas con la función renal.