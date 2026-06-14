Nueva ley en Florida: manejar sin licencia puede agravar el historial de los conductores desde el 1° de julio

A partir del 1° de julio, comenzará a aplicarse en Florida una modificación legal que impactará directamente en los antecedentes de tránsito de miles de conductores. Se trata de la Ley de Isaiah, identificada como HB 35, que incorpora nuevas reglas para determinar quiénes pueden ser considerados infractores habituales de tránsito.

Qué cambia con la Ley de Isaiah en Florida

La reforma modifica las normas que regulan el historial de tránsito de los conductores en el estado. El principal cambio consiste en incorporar una nueva infracción dentro del sistema utilizado para identificar a quienes presentan reincidencia en determinados delitos viales.

El anuncio de Ron DeSantis en conferencia de prensa

De esta manera, las condenas por manejar sin licencia válida pasarán a contabilizarse junto con otras faltas ya contempladas por la legislación estatal para establecer la condición de infractor habitual.

Según el texto aprobado, una persona podrá recibir la condición de infractor habitual cuando acumule tres o más condenas por determinadas faltas durante un período de cinco años, lo que incluye ahora los casos relacionados con la conducción sin licencia vigente.

Además de los casos relacionados con la ausencia de un permiso válido, la ley contempla otras conductas que pueden sumar antecedentes para alcanzar la categoría de infractor habitual:

Hechos vinculados a abandonar la escena de un accidente cuando existen personas lesionadas o fallecidas;

cuando existen personas lesionadas o fallecidas; Determinadas violaciones relacionadas con la conducción de vehículos comerciales bajo condiciones de descalificación ;

; Infracciones equivalentes registradas en otras jurisdicciones, ya sean estatales, federales o municipales, podrán ser consideradas dentro del mismo análisis de antecedentes.

La legislación firmada por DeSantis amplía la definición de infractor de tráfico habitual Archivo / Freepik

Cuáles son las consecuencias para quienes sean catalogados como infractores habituales

Una vez que el conductor recibe oficialmente esa designación, cualquier nuevo episodio de conducción puede generar consecuencias penales adicionales. La legislación indica que una persona identificada como infractor habitual podrá enfrentar:

Posibles cargos por delito grave de tercer grado si es sorprendida conduciendo después de recibir la designación.

si es sorprendida conduciendo después de recibir la designación. Suspensión o revocación continua de sus privilegios de conducción.

continua de sus privilegios de conducción. El historial del conductor mostrará la acumulación de las tres o más condenas en un periodo de cinco años que llevaron a esta designación.

El objetivo de la medida es aumentar las consecuencias legales para quienes continúan detrás del volante después de acumular determinadas condenas registradas por las autoridades estatales.

Impacto para conductores con licencia comercial

La entrada en vigor de la HB 35 también tiene efectos sobre quienes operan vehículos comerciales. Las condenas derivadas de conducir una de estas unidades mientras existe una descalificación vigente podrán computarse para la clasificación de infractor habitual.

En caso de acumular el número de condenas previsto por la ley, el conductor comercial quedará sujeto a las mismas consecuencias aplicables al resto de los automovilistas. El nuevo marco legal se complementa con otras medidas que fortalecen los controles sobre la obtención de licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones necesarias para acceder a ese tipo de autorización.

Las condenas pueden derivar tanto de infracciones cometidas dentro del estado como de violaciones en otras jurisdicciones

Por qué la nueva ley de licencias en Florida se llama Isaiah’s Law

La legislación, que entrará en vigor el 1° de julio, se conoce como “Ley de Isaiah” para honrar la memoria de un motociclista de 18 años del condado de Hillsborough. El joven falleció en un trágico incidente ocurrido en diciembre de 2024 tras ser víctima de un conductor que se dio a la fuga, según detalló el colegio de abogados estatal.

El día del choque fatal, el sospechoso conducía sin una licencia válida. Tras la investigación, la policía descubrió que el hombre tenía un historial de seis citaciones previas por manejar sin el documento pertinente.

El proyecto fue presentado en la Legislatura de Florida y obtuvo un respaldo amplio en su tratamiento. En la Cámara de Representantes fue aprobado con 99 votos a favor y 15 en contra.

En el Senado estatal, la iniciativa recibió apoyo unánime, con 39 votos positivos. Tras su aprobación legislativa, fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el 23 de abril, lo que formalizó su incorporación al marco normativo estatal.