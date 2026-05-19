Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 73 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 14 mph, Este

: 3 a 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 39%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.