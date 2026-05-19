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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 73 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 14 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 39%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
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