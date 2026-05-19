Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 73 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 14 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 14 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 39%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
LA NACION
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