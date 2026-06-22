Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 77 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.