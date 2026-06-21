Noticias de Florida y Miami hoy: Uruguay juega el Mundial 2026 y el ICE confirma operativos no migratorios

Este domingo 21 de junio de 2026, Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha del Grupo H en el Mundial 2026. El estadio de Florida contará con la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajo un estricto plan de seguridad que fue advertido por funcionarios federales.

Qué hace el ICE durante el Mundial 2026 y cuáles son sus prioridades

La participación del ICE en los encuentros de la Copa del Mundo está atada a un esquema de seguridad diseñado para eventos de alta convocatoria internacional. Según funcionarios federales, el despliegue contempla acciones coordinadas con agencias locales y estatales.

El objetivo central es reforzar los “mecanismos de protección” para miles de espectadores, turistas y trabajadores vinculados en la competencia. Sin embargo, las autoridades descartaron que existan planes para realizar operativos migratorios masivos dentro de los estadios o en sus perímetros.

En ese sentido, Tom Homan, zar de la frontera, explicó a CBS News que el foco está puesto en personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo o individuos buscados por delitos graves.

Además, los agentes prestan atención a casos vinculados directamente con el tráfico de drogas en las zonas cercanas a los eventos. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, dijo Homan.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), aclaró que la presencia de los agentes no equivale a realizar un control de inmigración convencional. “Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, expresó, también en CBS News.

Organizaciones de Miami rechazan la participación del ICE en el Mundial 2026

La confirmación de la presencia del ICE en el Mundial generó reacciones inmediatas en grupos sociales dedicados a la defensa de los migrantes. Diversas entidades se manifestaron para rechazar la intervención de la agencia en el campeonato futbolístico.

Bajo la campaña “No ICE in the Cup”, activistas exigieron que el organismo no participe en ninguna actividad vinculada a la competencia deportiva. Estos grupos reclaman que la presencia policial federal genera intimidación entre los trabajadores y colaboradores del evento.

Los manifestantes expresaron inquietudes profundas sobre el tratamiento de datos personales de quienes laboran en las sedes del torneo. Denuncian que el máximo organismo del fútbol conservará información privada de los empleados por un período de cuatro años.

Uruguay vs. Cabo Verde: horario y TV del partido del Mundial 2026 en Miami

El partido de este domingo entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H, tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami. Se trata de un encuentro decisivo camino hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Este domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda fecha del grupo G y H del Mundial 2026, con el duelo entre Uruguay y Cabo Verde como uno de los principales atractivos Gemini AI

El duelo está programado para las 18 hs (hora local). Se puede ver en vivo en las transmisiones en español de Telemundo y en inglés por FOX.

Además, el calendario indica que quedan cinco partidos por disputarse en el Hard Rock Stadium, desde hoy y hasta el cierre de la competencia. La lista incluye los siguientes compromisos: