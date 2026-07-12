Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de julio al 17 de julio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 13 de julio la temperatura rondará entre 76 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 6 a 14 mph, Suroeste

: 6 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 83%

: 83% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.