Es oficial: las nuevas multas en Florida que todo jardinero debe conocer

El 1° de julio de 2026 entró en vigor en Florida la ley SB 290, una normativa que impacta directamente la industria del paisajismo y el control de plagas en el estado. Las multas serán de hasta 10.000 dólares para quienes trabajen sin licencia o incumplan lineamientos como ofrecer sus servicios de jardinería en propiedades donde exista un aviso que prohíba la solicitación comercial.

Nuevas multas para jardineros que ofrezcan sus servicios en Florida

De acuerdo con el texto legislativo de la SB 290, se impondrán nuevas sanciones por solicitación comercial en Florida. Es decir, para quienes buscan clientes de puerta en puerta, como los jardineros.

La SB 290 de Florida, firmada por DeSantis, prohíbe a trabajadores como jardineros ofrecer sus servicios en ciertas propiedades Oficina del gobernador de Florida

Quienes ofrezcan sus servicios no podrán tocar la puerta en propiedades que exhiban avisos de “no solicitation”. La primera infracción a esta norma implica una multa de US$500.

En caso de reincidencia, el infractor incurrirá en un delito menor de segundo grado, lo que podría derivar en consecuencias penales.

Aumentan las multas por violar la ley de control de plagas en Florida

La ley SB 290 de Florida también introduce un aumento significativo en las sanciones económicas para los jardineros o contratistas que incumplan con el reglamento de control de plagas que regula los servicios en hogares y estructuras y establece requisitos como los siguientes:

Obtener una licencia estatal : es necesario estar registrado y contar con un permiso emitido por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor.

: es necesario estar registrado y contar con un permiso emitido por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Se requiere un operador certificado: el negocio debe emplear a tiempo completo a un trabajador calificado según el tipo de fumigación.

Para realizar labores de fumigación en Florida, se requiere de una licencia especial Ines Clusellas

La legislación aumentó las multas administrativas de US$5000 a US$10.000. La pena máxima se puede imponer a quienes realicen servicios de control de plagas sin licencia.

En la misma línea, la ley obliga a los proveedores de fumigación a contar con seguros de responsabilidad civil más elevados, como cobertura de US$1 millón por persona para lesiones corporales y de US$1 millón por daños a la propiedad.

Cambios sobre equipos a gasolina que favorecen a jardineros en Florida

La SB 290 también incluye un cambio positivo para los jardineros en Florida. Se prohíbe a cualquier condado o municipalidad promulgar políticas que restrinjan el uso de equipos que funcionen con gasolina, como sopladores de hojas y motosierras.

La medida responde a las preocupaciones de los trabajadores sobre el alto costo de cambiar a equipos eléctricos. También aborda las quejas de que la duración de las baterías de los dispositivos es insuficiente para largas jornadas de trabajo.

DeSantis durante la firma de la ley agrícola en Florida

A partir de julio, las ciudades podrán fomentar el uso de alternativas eléctricas, pero ya no podrán imponer multas a quienes prefieren utilizar maquinaria con motores de combustión interna.

Otro aspecto de la ley para los jardineros es que se endurecen las penas para los contratistas que no pagan a tiempo. Según la norma, se debe pagar a los subcontratistas o proveedores dentro de los 30 días hábiles posteriores a recibir el pago por el servicio.

Aquellos que violen la disposición cometerán un delito menor y serán incluidos en la lista estatal de proveedores suspendidos.