En Florida: así es el bar cubano de Little Havana que se convirtió en uno de los mejores de Estados Unidos

Construido en 1935, el bar Ball & Chain, ubicado en el barrio Little Havana, fue el único de Florida que apareció en la lista de los mejores en Estados Unidos. La comida, las bebidas y la música cubana que ofrece este lugar lo convirtieron en un referente de la vida nocturna en Miami.

Por qué Ball & Chain fue nombrado uno de los mejores bares de EE.UU. en 2026

La revista Esquire publicó su más reciente lista de los mejores bares de Estados Unidos. Entre sus recomendaciones se encuentran lugares en Nueva York, Washington D.C., Nueva Orleans, Los Ángeles y Tucson. En Florida su recomendación fue Ball & Chain.

Según la publicación, una de las razones para visitar este sitio es su historia. El bar existía incluso antes de que las calles de la zona recibieran sus nombres actuales. A lo largo de las décadas vio pasar a diferentes artistas, pero también a contrabandistas, jugadores y mafiosos.

Uno de los elementos que hacen único a este bar es su escenario en forma de piña que se ubica en el exterior. Los especialistas de Esquire recomiendan saborear los cócteles con ron: “Los mojitos de Ball & Chain siempre relajan las articulaciones. Imprescindible, porque la banda lo está dando todo”, se lee en el artículo que invita a todo el que asista a disfrutar de la pista de baile.

Ball & Chain se ubica en 1513 SW 8th Street, Little Havana, Miami.

La historia de Ball & Chain, el mejor bar de Florida

De acuerdo con su página de internet, antes de que fuera nombrada como calle 8, donde está ubicado, Ball & Chain abrió sus puertas. Aunque a lo largo de las décadas cambió su nombre en algunas ocasiones aseguran que siempre mantuvo su esencia.

La historia de este lugar tiene algo de controversia. Comenzó a ganar notoriedad por su oferta de juegos y apuestas. Posteriormente, en la década de 1950, fue adquirido por Ray Miller, Henry Schechtman y otros empresarios. El primero era un delincuente y organizador del sindicato de camioneros. El segundo era un empresario que operaba al margen de la ley, traficaba alcohol robado y cigarrillos, además fue arrestado por robo y por intentar forzar el auto de un vendedor de joyas.

Más allá del historial criminal de sus dueños, el bar ganó relevancia gracias a los espectáculos que presentaba que incluían a artistas afroamericanos. Además, los fines de semana se anunciaban sesiones de improvisación y se invitaba a los asistentes a subir al escenario y mostrar su talento.

Ball & Chain ofrece comida, bebidas y entretenimiento Ball & Chain

A finales de la década de los 50 una gran afluencia de cubanos que huían de la dictadura de Fulgencio Batista se instaló en el barrio. Para la década de los 60, la esencia cubana en la zona llevó a muchos a referirse a ella como Little Havana o la Pequeña Habana. Hoy conserva esa naturaleza y Ball & Chain es muestra de ello con sus clases de salsa gratuitas, lunes de Mambo, gastronomía y cócteles cubanos.

En la primera década del nuevo siglo, el grupo Barlington concretó una inversión en bienes raíces en Little Havana y se comprometió a mejorar la zona. Así, se inició una extensa renovación del edificio en el que hoy sigue Ball & Chain.

Ball & Chain es el único bar de Florida que apareció en la lista ballandchainmiami.com

Los mejores bares de EE.UU. en 2026

Además de Ball & Chain, esta es la lista de los mejores bares de EE.UU., según Esquire: