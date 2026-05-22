Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 81 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Este

: 7 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.