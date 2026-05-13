Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Suroeste

: 6 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.