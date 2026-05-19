Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 81 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Diego Reinhold habló de su vertiginosa vida y del hogar para chicos que fundó y reveló el problema de salud que padece
- 2
Cuándo sale la lista de la selección argentina para el Mundial 2026
- 3
Volkswagen publicó los precios para mayo 2026: los modelos que están más baratos
- 4
Preocupación en el Gobierno por la escalada de la interna en medio de la crisis por el caso Adorni