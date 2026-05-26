Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 26 de mayo la temperatura rondará entre 81 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 16 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
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