Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 79 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
LA NACION
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