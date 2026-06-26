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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 79 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
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