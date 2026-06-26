Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 79 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sur

: 2 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.