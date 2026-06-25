Qué significa y cómo funciona la tarjeta azul que portarán ciertos conductores en Florida

La aprobación del Proyecto de Ley 418 incorporó nuevas herramientas destinadas a facilitar la interacción entre conductores con trastorno del espectro autista (TEA) y los agentes de las fuerzas de seguridad. Entre las medidas previstas se encuentra la creación de la tarjeta azul, un recurso que permitirá informar a los oficiales sobre el espectro.

Qué es la tarjeta azul en Florida y para qué sirve

Según el texto legislativo, la tarjeta azul fue creada como un mecanismo de identificación para personas con TEA. Su función principal es informar a los agentes y proporcionar indicaciones que ayuden a desarrollar la interacción durante un procedimiento policial.

La tarjeta azul podrá ser física o digital, tendrá tamaño billetera en su versión impresa y servirá para identificar a la persona y ofrecer guías de interacción a los oficiales Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El documento estará disponible en formato físico y también en versión digital. De esta manera, los usuarios podrán elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades al momento de presentarla ante las autoridades.

Según lo establecido por la legislación, la tarjeta incluye orientaciones relacionadas con la comunicación y el trato durante un control. Estas referencias buscan facilitar el intercambio de información entre el conductor y el oficial encargado de la intervención.

La ley entrará en vigor el 1° de julio, aunque la entrega de estos elementos comenzará meses después. Los conductores podrán solicitarlos a partir del 1° de enero de 2027 ante las autoridades competentes del estado.

Cómo funciona el programa del sobre azul

La tarjeta forma parte de un programa más amplio que incorpora el denominado “sobre azul”. Este elemento fue diseñado para almacenar documentación requerida habitualmente durante una parada de tránsito.

Dentro del sobre podrán guardarse:

Una copia de la licencia de conducir

El registro del vehículo

La constancia de seguro

Datos de contacto para emergencias

El propósito es que toda la documentación necesaria se encuentre reunida en un mismo lugar y pueda ser entregada de forma rápida cuando sea requerida. Además de contener estos datos, el exterior del sobre incluirá información destinada a identificar que la persona tiene trastorno del espectro autista y ofrecer pautas de comunicación para orientar a los agentes durante el procedimiento.

Los conductores que cumplan con los requisitos podrán solicitarlos a partir del 1° de enero de 2027 Imagen generada con Inteligencia Artificial

Cómo solicitar la tarjeta azul en Florida

Las personas con TEA podrán gestionar la tarjeta azul, el sobre azul o ambos recursos de manera conjunta. El trámite estará habilitado desde el 1° de enero de 2027.

Las solicitudes deberán realizarse ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) o en las oficinas de recaudación de impuestos autorizadas para este tipo de gestiones.

La implementación del programa quedará a cargo de las autoridades estatales, responsables de poner estas herramientas a disposición de los conductores que deseen incorporarlas a su documentación personal.

Qué capacitación deberán recibir los oficiales

La ley también incorpora requisitos de formación para los integrantes de las fuerzas del orden. El contenido de la capacitación estará orientado a mejorar el conocimiento sobre el trastorno del espectro autista y las formas adecuadas de interacción durante procedimientos policiales.

Entre los temas incluidos figuran:

El reconocimiento de señales asociadas al TEA

La aplicación de técnicas para reducir situaciones de tensión

El uso de métodos de comunicación adaptados a las necesidades de cada persona

Asimismo, los agentes recibirán instrucción sobre entrevistas e interrogatorios, protección de derechos, identificación de posibles situaciones de coerción y procedimientos vinculados con personas con autismo que se encuentren en riesgo o desorientadas.

La normativa fija plazos para la incorporación de estos contenidos dentro de los programas de entrenamiento policial. Los cursos básicos para nuevos oficiales deberán incluir esta formación antes de julio de 2028.

Por otra parte, todos los agentes certificados que se encuentren en funciones en Florida tendrán plazo hasta el 1° de julio de 2030 para completar la capacitación exigida por la ley.