El fin de Alligator Alcatraz: DeSantis confirma el cierre operativo y el traslado de todos los detenidos

Alligator Alcatraz, el centro de detención temporal para migrantes instalado en una pista aérea de los Everglades, dejó de operar oficialmente. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que ya no quedan personas alojadas en el lugar y que todos los internos fueron reubicados en otros establecimientos bajo custodia federal.

Alligator Alcatraz cierra en Florida tras el traslado de migrantes

“Hoy, Alligator Alcatraz tiene cero detenidos. Cumplió su función para el que fue diseñado. Los esfuerzos de desmovilización están en marcha", anunció DeSantis durante una conferencia de prensa en el lugar, también conocido como Aeropuerto de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier.

Las personas que permanecían bajo custodia fueron trasladadas a centros localizados en estados como California, Arizona, Texas y Louisiana, además de otras dependencias situadas en el sur de Florida. Según lo retomado por NBC Miami, continúan bajo supervisión federal mientras avanzan sus respectivos procesos migratorios.

La clausura marca el final de una instalación que funcionó durante menos de un año y que había sido creada para ampliar la capacidad de alojamiento de inmigrantes detenidos durante los operativos de control migratorio.

“No cabe duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”, dijo el gobernador. “Hasta ahora, esta instalación ha llevado a casi 21.000 deportaciones de personas que, en su mayoría, habrían sido liberadas en la sociedad de Florida si no existiera este espacio", aseguró.

Cómo será el desmantelamiento de Alligator Alcatraz en los Everglades

DeSantis señaló que el cierre responde a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuenta actualmente con recursos suficientes para gestionar las detenciones sin depender de este centro temporal. Aunque inicialmente algunos traslados fueron vinculados al inicio de la temporada de huracanes, el gobernador indicó que la decisión forma parte del fin de las operaciones del complejo.

”Siempre dije que esta era una solución de emergencia temporal y que, una vez que el DHS tuviera la capacidad de manejar a estos extranjeros criminales, nosotros desmantelaríamos la instalación“, explicó DeSantis.

Ron DeSantis anunció el desmantelamiento del centro de detención Alligator Alcatraz Archivo

Las autoridades estatales informaron que comenzaron las tareas para retirar estructuras y equipamiento instalados específicamente para el funcionamiento del centro. El proceso incluye la desmovilización de instalaciones consideradas esenciales para las operaciones realizadas en el lugar.

“La misión continúa porque el DHS está en una mejor posición y tiene más capacidad. Solo hicimos esto porque era necesario para no liberar a estas personas en la calle", señaló DeSantis. “Estoy orgulloso de todos los que trabajaron duro para mantener a Florida a salvo y defender la soberanía estadounidense. Esto salvó vidas”, aseguró.

Florida refuerza la cooperación migratoria con ICE bajo los acuerdos 287(g)

El mandatario también destacó la participación de Florida en los acuerdos de cooperación migratoria conocidos como 287(g), mediante los cuales agencias estatales y locales colaboran con las autoridades federales. Según indicó, una parte significativa de los arrestos migratorios vinculados a ese programa se realizaron dentro del estado.

“Tenemos un 80% más de acuerdos 287(g) en Florida que cualquier otro estado“, aseguró DeSantis. ”Entendimos que esto iba a ser un esfuerzo en equipo para garantizar la seguridad", agregó.

Según el gobernador de Florida, el cierre del centro de detención se debe a que ya cumplió con su funcionalidad de carácter temporal https://cis.org/

Por su parte, Tom Homan, responsable de políticas fronterizas de la Casa Blanca y quien se encontraba en la conferencia de prensa junto con DeSantis, agradeció la colaboración de Florida. El funcionario sostuvo que el estado desempeñó un papel relevante en las acciones de control migratorio impulsadas por el gobierno federal.

“Ha habido más de un millón de salidas desde que Trump está en la oficina oval. El 60-70% de todos los que arrestamos son criminales o tienen cargos pendientes. Florida representa el 40% de todos esos arrestos del país", señaló Homan. “El gobernador DeSantis hizo un buen trabajo y continuaremos esta relación para hacer este país seguro de nuevo”, finalizó.