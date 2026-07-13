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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de julio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de julio Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 13 de julio la temperatura rondará entre 79 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 17%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas aisladas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 13 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 36%.
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