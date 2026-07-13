Adiós al ruido de los vehículos en barrios residenciales de Miami Beach: la promesa del programa “Quiet Zone”

Los vecinos de South of Fifth, en Miami Beach, Florida, cuentan con una nueva herramienta para enfrentar un problema que generó quejas reiteradas en algunos sectores de la ciudad. Las autoridades locales pusieron en marcha el Quiet Zone Pilot Program, una iniciativa destinada a reducir el ruido de vehículos en zonas residenciales mediante controles específicos y la aplicación de sanciones cuando corresponda.

Cómo funciona el Quiet Zone Pilot Program para reducir el ruido vehicular en Miami Beach

Según Local 10 News, la prueba piloto comenzó en el exclusivo barrio de South of Fifth (SoFi), donde vecinos denunciaron de manera reiterada molestias provocadas por motores modificados, aceleraciones bruscas y equipos de sonido de alto volumen durante la noche.

La iniciativa tendrá una duración inicial de un año y estará enfocada en disminuir los niveles de ruido generados por automóviles y motocicletas. Como parte del plan, la ciudad instaló carteles amarillos en distintos accesos al vecindario. Las señales advierten a los conductores que podrían recibir multas si producen ruidos excesivos que infrinjan las normas vigentes.

Según informó Miami Beach en sus redes sociales, el programa apunta especialmente a:

Aceleraciones repetidas de motores .

. Sistemas de escape modificados que aumentan el nivel sonoro.

que aumentan el nivel sonoro. Equipos de sonido amplificados en vehículos .

. Otras conductas que alteren la tranquilidad de las áreas residenciales durante la noche y la madrugada.

Miami Beach defiende la zona de silencio tras las quejas vecinales en South of Fifth

La vicealcaldesa de Miami Beach, Laura Dominguez, impulsora de la propuesta, señaló que el objetivo es actuar sobre situaciones que afectan de forma recurrente la calidad de vida de los vecinos.

Según explicó, la medida busca responder a los reclamos de residentes que denuncian interrupciones constantes del descanso por parte de conductores que generan altos niveles de ruido en determinadas calles de South of Fifth.

Por su parte, el alcalde Steven Meiner sostuvo que proteger el descanso de los habitantes debe ser una prioridad y afirmó que el ruido vehicular se transformó en una preocupación creciente en varios sectores de la ciudad.

La medida busca responder a los reclamos de residentes que denuncian interrupciones constantes del descanso Andriy Blokhin - Shutterstock

La Policía de Miami Beach fiscalizará multas por ruido vehicular durante Operation Quiet Streets

La fiscalización estará a cargo de agentes del Departamento de Policía de Miami Beach durante los patrullajes nocturnos que forman parte de la iniciativa Operation Quiet Streets. Los oficiales podrán emitir citaciones cuando detecten infracciones contempladas en las leyes estatales o en las ordenanzas municipales relacionadas con la contaminación sonora.

Comunicado y logo oficial del Quiet Zone Pilot Program Facebook City of Miami Beach

Las autoridades aclararon que el programa será evaluado durante los próximos 12 meses para medir su impacto y determinar si logra reducir las quejas vecinales.

Una vez concluido ese período, la ciudad analizará la posibilidad de ampliar la estrategia a otros barrios de Miami Beach, con el objetivo de compatibilizar su reconocida actividad turística y nocturna con el derecho de los residentes a disfrutar de un entorno más tranquilo durante las horas de descanso.