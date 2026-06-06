Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 74 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 60%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Cuándo se cobra la PNC de junio
- 2
El Indio y Skay, la sociedad intensa y prolífica que se quebró para siempre: historias de “traiciones”, “canalladas” y un encono sin solución
- 3
La historia de amor del Indio Solari y Virginia, su compañera durante 45 años: cómo se conocieron
- 4
Por qué Martín Menem rechazó el pedido para hacer el velatorio del Indio Solari en el Congreso