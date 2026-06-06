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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 74 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 8 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 9 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 11 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 12 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas aisladas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 60%.
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