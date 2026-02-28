El formulario obligatorio del IRS para acceder al reembolso de US$2200 este 2026 en EE.UU.

Dentro de las devoluciones con las que cuenta el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) existe el Crédito Tributario por Hijos. En sus dos variantes, permite obtener un máximo de 2200 dólares para cada contribuyente que cumpla con los requisitos. Quien quiera solicitarlo debe completar obligatoriamente un formulario.

Crédito tributario por hijos: cuál es el formulario para solicitarlo

De acuerdo con lo que presenta el sitio web oficial del IRS, quienes califiquen deben presentar el Formulario 1040 para poder solicitar oficialmente el crédito.

para poder solicitar oficialmente el crédito. La documentación debe estar acompañada por el Schedule 8812, creado específicamente para calcular la devolución correspondiente.

El primer paso para solicitar el Chil Tax Credit es la presentación del Formulario 1040 Keith Srakocic - AP

Según la agencia impositiva, hay dos versiones del Child Tax Credit, que varían tanto en el monto como en la forma de la devolución:

Crédito tributario por hijos En este caso no es reembolsable, sino que permite a los usuarios reducir su pago de impuestos . Habilita hasta US$2200 por cada hijo .

En este caso no es reembolsable, sino que . Habilita . El Crédito Tributario Adicional por Hijos. Es una parte reembolsable del crédito anterior, el cual habilita a que contribuyentes reciban un monto si este excede su obligación tributaria. Entrega hasta US$1700 por hijo.

Quiénes califican para el Crédito Tributario por Hijos del IRS

Junto con las definiciones sobre el reembolso y sus variantes, la entidad federal estadounidense explica que los contribuyentes deben cumplir con ciertas características generales para poder solicitar el crédito.

Según el IRS, estos son los requisitos:

Tanto quien lo solicita como su hijo, o su cónyuge si presenta una declaración conjunta, deben tener un número de seguro social válido .

. El hijo tiene que cumplir con los criterios de la agencia para ser considerado elegible para este crédito.

El IRS dispone cuáles son los criterios para acceder al Crédito Tributario por Hijos Patrick Semansky - AP

Con respecto a este último ítem, las características que debe cumplir el hijo del usuario que solicita el Child Tax Credit son:

Ser menor de 17 años cuando finaliza el año fiscal.

cuando finaliza el año fiscal. No aportar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

durante el año fiscal. Haber vivido con el contribuyente que declara durante más de la mitad del año fiscal .

que declara durante . Ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos.

de impuestos. Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero con residencia legal en EE.UU.

La advertencia del IRS sobre el Child Tax Credit y la herramienta para verificar

Más allá de las características sobre el crédito y sus requisitos, el IRS también advirtió que la emisión de los reembolsos para quien solicitó este crédito recién comenzó a darse a mediados de febrero, ya que la entidad no podía hacerlo antes por ley.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

Por lo tanto, quienes hayan presentado su aplicación podrían sufrir demoras en su reembolso global, que se espera que este año sea más alto que en el período anterior, gracias a disposiciones de la One, Big, Beautiful Bill que impulsó Donald Trump.

Quienes quieran verificar cuál es el estado de su devolución pueden chequear en la herramienta Where’s My Refund. El recurso virtual del IRS permite que los contribuyentes consulten su situación en particular y obtengan precisiones sobre su caso.

A excepción de los casos de solicitantes del Child Tax Credit, que pueden tardar un poco más, el IRS aclara que los reembolsos en general llegan durante los primeros 21 días tras la presentación de la declaración de impuestos.