Buenas noticias en Miami: la megaobra de ingeniería que avanza a un ritmo récord y podría cambiar el panorama

La ciudad de Miami atraviesa una de las transformaciones urbanas más ambiciosas de su historia reciente. En el corazón del downtown avanza el Signature Bridge, una estructura monumental que no solo modificará el paisaje de la metrópolis del sur de Florida, sino que también apunta a resolver un problema estructural: la congestión del tránsito generado por décadas de autopistas obsoletas.

El Signature Bridge redefine el downtown de Miami

La iniciativa se integra a la modernización del corredor I-395/SR 836/I-95 y busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conexión entre barrios históricamente separados.

Avanzan las obras del Signature Bridge de Miami

La obra contempla un puente de seis arcos, con una altura máxima de 330 pies (más de 100 metros), que redefinirá el skyline de Miami, tal como detalla Connecting Miami, nombre oficial del megaproyecto.

A diciembre de 2025, dos de esos arcos ya están finalizados y el más alto tiene instalados sus 86 segmentos prefabricados.

El avance es parte de un plan mayor que incluye una autopista elevada de doble nivel sobre la SR 836, diseñada para ordenar los flujos entre I-395, I-95 y la MacArthur Causeway.

En ese marco, se completaron todas las fundaciones de la nueva vía principal de I-395 y se colocaron los segmentos prefabricados del pavimento, incluso sobre tramos sensibles como las vías ferroviarias. En paralelo, avanzan las tareas en la SR 836, con grúas de gran porte que montan columnas, vigas y losas para la estructura de doble nivel.

El proyecto es fruto de una alianza entre el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), la Agencia de Carreteras del Gran Miami y el consorcio constructor Archer Western–de Moya Group Joint Venture, responsables de coordinar la obra.

El Signature Bridge de Miami combina diseño arquitectónico con espacios públicos en la ciudad Connecting Miami

Avanzan las obras del puente que promete cambiar el tránsito de Miami

Más allá del impacto visual, la intervención apunta a resolver cuellos de botella históricos. De acuerdo con las autoridades a cargo de la mega obra, estas mejoras permitirán un tránsito más fluido, rampas reconfiguradas y accesos más seguros que beneficiaría a más de 100 mil vehículos diarios que circulan por el corredor.

A esto se suman nuevos sistemas de drenaje y la elevación de calles para mitigar inundaciones provocadas por mareas altas, un punto clave en una ciudad costera como Miami.

La innovación de la mega obra de Miami: 22 hectáreas de espacio público

Uno de los aspectos más innovadores del megaproyecto es lo que ocurrirá debajo de la autopista elevada. Allí se desarrollarán unos 55 acres (22 hectáreas) de espacios públicos como parte del programa “Underdeck / Heritage Trail”.

El plan incluye senderos peatonales y ciclovías, áreas verdes y zonas recreativas que conectarán barrios como Overtown con la bahía de Biscayne.

La mega obra de Miami cambiará para siempre la manera de circular en la ciudad costera de Florida Connecting Miami

La inversión millonaria detrás de la mega obra de Miami que estará lista en cuatro años

La magnitud de la super obra de Miami se refleja también en su costo. La inversión ya supera los 866 millones de dólares y la finalización está prevista para finales de 2029.

Mientras los trabajos continúan, las autoridades advierten sobre cierres nocturnos y desvíos temporales, información que se actualiza de manera permanente a través de mapas oficiales del proyecto.