¿Silicon Valley en Miami? La propuesta que vuelve a tomar fuerza para construir miles de viviendas

El megaproyecto urbanístico Magic City Innovation District, en Little Haiti, Miami, vuelve a tomar fuerza con un nuevo enfoque vinculado a la inteligencia artificial. El inversor tecnológico Bob Zangrillo reactivó el plan junto con Plaza Equity Partners y lo presenta como un posible hub para empresas de IA, gestión de activos y capital de riesgo.

La propuesta que vuelve a tomar fuerza para construir miles de viviendas en Miami

Diez años después de anunciar los primeros planes para un gran desarrollo inmobiliario en el vecindario Little Haiti de Miami, Zangrillo volvió sobre la idea con algunos ajustes. Ahora, el proyecto se presenta como un hogar para la creciente lista de compañías de IA de la ciudad.

El nuevo Silicon Valley en Miami tiene permiso para construir hasta 7,8 millones de pies cuadrados (724.644 metros cuadrados) Magic City Innovation District

El desarrollo contempla hasta 7,8 millones de pies cuadrados (724.643 metros cuadrados) sobre unos 17 acres (6,9 hectáreas), con aproximadamente 2630 departamentos de alquiler, oficinas, un hotel de 432 habitaciones y espacios comerciales, gastronómicos y de entretenimiento, según la actualización del desarrollador.

Zangrillo, jefe de la firma de inversión Dragon Global, expresó en declaraciones citadas por Bloomberg que la construcción se centrará en un complejo de oficinas.

En ese sentido, señaló que el objetivo es atraer inquilinos que trabajen en el sector de la inteligencia artificial, gestión de activos y capital de riesgo.

Cómo será la “mini Silicon Valley” en Miami

De acuerdo con la información compartida por las fuentes oficiales, la infraestructura del complejo incluirá:

Vivienda: aproximadamente 2630 departamentos de alquiler de última generación.

aproximadamente de alquiler de última generación. Oficinas: cerca de 2,2 millones de pies cuadrados destinados a sedes corporativas.

cerca de destinados a sedes corporativas. Comercio y entretenimiento: más de 520 mil pies cuadrados (48.309 metros cuadrados) para tiendas, restaurantes y áreas de ocio.

más de 520 mil pies cuadrados (48.309 metros cuadrados) para tiendas, restaurantes y áreas de ocio. Hospitalidad y estacionamiento: un hotel con 432 habitaciones y cerca de 6000 plazas de aparcamiento.

El proyecto Magic City Innovation District en Miami tendría 2630 unidades residenciales destinadas principalmente a apartamentos, además de espacio para oficinas y comercios Magic City Innovation District

Según la página web oficial del desarrollo, Magic City Innovation District estará ubicado en una zona estratégica de Miami, cerca de Biscayne Bay, Morningside, Little River y el distrito MiMo. También se encuentra a pocos minutos del Design District, Wynwood, Midtown, Edgewater y el Aeropuerto Internacional de Miami.

La plataforma del proyecto sostiene que el complejo busca generar un ecosistema urbano capaz de atraer demanda en sectores como oficinas, vivienda, hotelería, comercio minorista y entretenimiento.

El avance de Magic City Innovation District en Miami

En cuanto al avance del proyecto, el inversor indicó que la construcción se realizará de forma progresiva, con los siguientes componentes:

Fase Inicial: incluye un campus de oficinas para tecnología de IA (sede de Dragon Global) y la torre residencial Sixty Uptown , un edificio de 25 pisos con 349 apartamentos y locales comerciales en su planta baja.

incluye un campus de oficinas para tecnología de IA (sede de Dragon Global) y la torre residencial , un edificio de 25 pisos con 349 apartamentos y locales comerciales en su planta baja. Station M: un complejo de dos torres inspirado en la Estación F de París, diseñado como una aceleradora e incubadora de empresas tecnológicas.

un complejo de dos torres inspirado en la Estación F de París, diseñado como una de empresas tecnológicas. DuPont Registry Tower: un edificio corporativo especializado en el sector automotriz, que incluirá un club privado de autos y sala de exposición de lujo.

El proyecto que apunta a ser el Silicon Valley de Miami

El diseño contempla un eje peatonal central llamado “gran paseo público”. Este espacio preservará robles centenarios y asegurará que el 21% de la superficie total del terreno se mantenga como áreas verdes y abiertas.