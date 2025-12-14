Así será la nueva torre de lujo de Florida: permitirá entrar en auto a la propiedad, en cualquier piso

Florida se prepara para la inauguración de un edificio de lujo con múltiples atractivos en la ciudad de Sunny Isles Beach, dentro del condado de Miami-Dade. El desarrollo de la torre Bentley Residences, que impulsa la empresa homónima del rubro automotor, promete muchas comodidades para sus futuros propietarios. Entre las más destacadas, los dueños de departamentos en el rascacielos tendrán un ascensor de autos para llegar directo a su hogar.

Cómo será el ascensor de vehículos de la torre Bentley Residences en Miami-Dade

De acuerdo con el sitio web del proyecto inmobiliario, la construcción comenzó en 2024. Actualmente, ya se ofrece públicamente un recorrido virtual de lo que serían algunas de las comodidades en las propiedades del complejo.

Cada departamento del Bentley Residences contará con piscina privada Bentley Motors

Una de las más llamativas es el ascensor para autos que usa el sistema de elevación denominado como Dezervator. Con él, los residentes de Florida que vivan en el edificio podrán llegar hasta su departamento sin bajar del vehículo.

Estas son las características clave de este sistema:

Cada ascensor tiene una capacidad para cuatro automóviles .

. El sistema alcanza una velocidad cercana a los 1000 pies por minuto (cinco metros por segundo).

(cinco metros por segundo). Los autos llegan al “sky garage” que posee cada unidad.

Una vez que un propietario arribe al piso correspondiente, podrá dejar su auto en el garaje que le corresponde a cada unidad. Este espacio de almacenamiento puede albergar tres o cuatro autos, según cada vivienda, y cuenta con puertos de carga para vehículos eléctricos.

Así será el ascensor para autos del Bentley Residences en Florida Bentley Motors

Las características del rascacielos Bentley Residences en Florida

Sumado al ascensor de autos y el garaje en altura que corresponde a cada propiedad, el edificio de lujo contará con estas características destacadas:

La torre tendrá una altura de 749 pies (228 metros) y 61 pisos, que albergarán un total de 216 departamentos. Será el edificio residencial más alto en una playa de EE.UU.

Presentará un diseño de pared exterior de vidrio con un ritmo facetado similar a un diamante.

Con un tamaño promedio de 5000 pies cuadrados (464 metros cuadrados), las unidades incluirán una piscina privada y baños estilo spa, con pisos de mármol climatizados, entre otros detalles.

En lo que respecta a servicios, el edificio contará con un restaurante de alta cocina liderado por un chef galardonado con el premio James Beard, cine privado, salón de whisky, spa, salón de belleza y club de playa estilo resort.

Aunque la obra aún no tiene una fecha de inauguración confirmada, la página oficial de Bentley Motors sostiene que finalizará en 2027. El proyecto es un trabajo de la empresa automotriz junto a Sieger Suarez Architects y Dezer Development.

El edificio Bentley Residences de Florida tendrá 61 pisos y una altura de 228 metros Bentley Motors

El récord de Florida que rompió la construcción de la torre Bentley Residences

De acuerdo con Luxury Launches, el comienzo del proceso para construir el rascacielos rompió un récord estatal. Durante 36 horas ininterrumpidas, 2100 camiones de hormigón vertieron unas 20.000 yardas cúbicas (15.300 metros cúbicos) de concreto.

Esta cifra batió la marca anterior de Florida y requirió un ritmo de casi un camión por minuto para lograrla. Además, se utilizaron 2400 toneladas de acero de refuerzo.