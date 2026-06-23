Confirmado por el ICE en Florida: arrestan a hija de un general cubano por estatus ilegal en la visa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó recientemente el arresto de Alina Rosales Aguirreurreta en Florida. La cubana, hija del general retirado Ulises Rosales del Toro, está bajo su custodia por el vencimiento de su permiso de estancia temporal.

Comunicado oficial: el mensaje del ICE sobre la detención en Florida

Las autoridades migratorias precisaron que la detenida ingresó a EE.UU. durante 2023. Según reveló el ICE en un comunicado en X, tenía una visa de turista con validez hasta el 20 de mayo de 2024.

El anuncio del ICE sobre la detención de la cubana en Florida X ICE

De acuerdo con el informe oficial, la mujer nunca obtuvo una autorización legal para prolongar su estadía en el país norteamericano tras el vencimiento de dicho documento. En ese sentido, el expediente señala que Rosales Aguirreurreta permanece en instalaciones federales mientras espera su audiencia frente a un juez de inmigración.

Mientras tanto, el ICE mantiene la reserva sobre el centro de detención específico donde se mantiene a la cubana. La institución indicó que proporcionará actualizaciones únicamente si la información resulta de carácter público durante las etapas procesales.

Quién es Alina Rosales, la cubana detenida en Florida

La mujer es hija de Ulises Rosales del Toro, un general retirado de gran trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Según el sitio EcuRed, el padre de la detenida ocupó cargos de alta relevancia, entre ellos el puesto de jefe del Estado Mayor General y el rol de primer sustituto del ministro de las FAR.

El militar también desempeñó funciones como ministro del Azúcar, de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros durante décadas. Su hija Alina, médica de profesión en su país de origen, intentaba regularizar su estatus migratorio mientras residía en el área de Miami.

Alina Rosales Aguirreurreta es hija del general Ulises Rosales del Toro Captura de pantalla Martí Noticias

Por su parte, un reporte del periodista de Martí Noticias, Mario J. Pentón, indica que la detenida no logró obtener su residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Su caso ocurrió en un contexto de mayor vigilancia migratoria sobre familiares de figuras vinculadas a la cúpula política y militar de la isla.

Según Univision, este suceso se suma a otros operativos recientes contra familiares de integrantes del conglomerado militar cubano GAESA. La detención de Adys Lastres Morera, hermana de la actual presidenta de la entidad, ocurrió pocos días antes bajo circunstancias similares.

Qué puede pasar con el caso de la cubana detenida en Florida

La situación de la detenida ahora depende de una serie de instancias judiciales bajo jurisdicción federal. El próximo paso formal será una audiencia de fianza ante un juez de inmigración donde se definirá su estatus.

Expertos en derecho migratorio advierten que la posibilidad de una expulsión de EE.UU. es un desenlace viable dentro de este marco administrativo.

Por su parte, diversas fuentes legales señalan que la existencia de posibles declaraciones falsas durante procesos de visado anteriores agravaría el panorama judicial de la ciudadana.

El abogado José Guerrero explicó a Univision que cualquier irregularidad en la obtención de documentos de entrada faculta a las autoridades para iniciar un proceso de expulsión inmediata. Hasta ahora, el organismo no programó una fecha oficial para una eventual deportación.